Togg T10F'nin Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

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Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, fastback model T10F ile ilgili konuştu. Tosyalı, aracın ne zaman piyasaya sürüleceğini resmî olarak açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) hayranları için önemli bir dönemden geçiyoruz. Zira bundan birkaç yıl önce tanışma fırsatı yakaladığımız fastback model T10F, daha önce yapılan açıklamalara göre 2025 yılında piyasaya sürülecekti.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10F ile ilgili konuştu. Yapılan açıklama, merakla beklenen otomobilin ne zaman piyasaya sürüleceğini ortaya koymuş durumda.

Nisan mayıs gibi ön talep süreci başlayacak

Togg T10F ne zaman çıkacak

Fuat Tosyalı'nın yaptığı açıklamaya göre şirket, nisan veya mayıs ayı gibi T10F'in ön talep sürecini başlatacak. Vatandaşlar, bu süreçte aracı ön sipariş verecekler. 2025'in ortalarına geldiğimizde de T10F, resmî olarak piyasaya sürülmüş olacak.
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Fuat Tosyalı, piyasadaki Çin baskısından korkmuyor gibi görünüyor. Konuyla ilgili açıklamalarında Togg'un 2024 yılını zirvede kapattığını hatırlatan Tosyalı, 2025 yılında da aynı sonucun yaşanmasını bekliyor. Tosyalı'nın böyle düşünmesine sebep olan şey ise Togg T10F'in Türk halkının talepleri doğrultusunda geliştirilmiş olması.

Togg T10F ile ilgili detaylı bilgi için:
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Kaynak : https://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/teknoloji-haberleri/togg-t10f-on-talep-toplamaya-basliyor_ID1606611/
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