Togg Üretim Tesisinin İlk Günden Bu Yana Gelişimi Paylaşıldı

Togg resmi Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımla Gemlik'teki üretim tesisinin ilk günden bu yana gelişim süreci paylaşıldı. Paylaşımda yer alan "Geri sayım başladı" cümlesi ise yakında üretimlerin başlayacağına işaret etti.

Duyurulduğu ilk günden bu yana büyük bir merak içinde beklenen Togg, resmi Twitter hesabı paylaşımları ve devam eden testleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde de sizlerle Togg’un otobanda hız testi yaparken görüntülendiği videoyu paylaşmıştık.

Togg’un bu defa gündeme gelme sebebi ise yaklaşık 2 yıldır devam eden sürecin paylaşılması oldu. Togg C-SUV'un ilk deneme üretim görüntülerinin ardından bu kez de Gemlik’teki üretim tesisinin gelişimi paylaşıldı.

“Geri sayım başladı!”

Togg’un Gemlik’te kurulan fabrikasının ilk günden günümüzde kadar olan tüm sürecini gözler önüne seren videoda, heyecanlandıran bazı detaylara yer verildi. Bunların en başında da Togg’un dış isketinin makinalar aracılığıyla üretim anları ve ilk kez görüntülenen test pistleri gibi detaylar yer alıyordu.

Deneme üretimlerinin yakında başlayacağı haberi de Twitter üzerinden yapılan paylaşımda yazılan açıklamayla duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Togg’un boyahanesinden gelen ilk görüntülerin ardından 2023 yılında yollardaki yerini alması beklenen araçla ilgili tüm detaylar büyük bir merak uyandırmayı başarmıştı.