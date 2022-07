Tom Clancy's The Division Resurgence Duyuruldu

Ubisoft, Tom Clancy's The Division serisinin ilk mobil oyunu olacak Resurgence'yi duyurdu. Oyun için henüz bir çıkış tarihi verilmedi.

Bilgisayar ve konsol dünyasında olduğu kadar mobil oyun dünyasında da adını duyuran Ubisoft, bugüne kadar ana oyunlarını pek mobil dünyaya taşıma taraftarı olmadı. Geliştirici şirket, bugün paylaştığı duyurusundaysa mobil dünyaya çok daha büyük bir adım atmasını sağlayacak yeni oyununu açıkladı.

Ubisoft, popüler serilerinden Tom Clancy’s The Division’ın yeni üyesi olacak ‘Resurgence’yi tanıttı. iOS ve Android’e geleceği açıklanan oyunun tamamen ücretsiz olacağı açıklandı. Üçüncü şahıs görüş açısıyla oynanacak oyun, mobil oyuncuları The Division dünyasına atacak ve New York sokaklarında mücadele etmelerini sağlayacak.

Tom Clancy's The Division Resurgence tanıtım videosu:

The Division Resurgence, Ubisoft’un açıklamasına göre hem The Division hem de The Division 2 oyununun hikâyesine katkıda sunacak önemli olaylara tanıklık edecek. Oyuncuların amacı, sokak sokak savaşarak sivilleri korumak ve post apokaliptik bu dünyada daha iyi bir geleceğin kurulmasını sağlamak olacak.

Oyuncular, oyunda farklı sınıflardan karakterleri kontrol etme ve teçhizatlarını özelleştirme şansına sahip olacak. Oyunu oynadıkça daha iyi teçhizatlar kazanılabilecek. Ayrıca etraftan bulunan eşyalarla farklı eşyalar üretilebilecek, teçhizatlar güçlendirilebilecek. Açık dünya türünde olan oyun hem tek hem de co-op olarak oynanabilecek.

Ubisoft, The Division Resurgence için henüz bir tarih vermedi. Fakat oyunun kapalı betasında yer almak isteyenler için başvurular şimdiden başladı.