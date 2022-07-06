PlayStation 5 ve PC için ilk önce Mayıs 2022 çıkış tarihi Ekim 2022’ye ertelenen Forspoken bir kez daha ertelendi. Stratejik nedenlerle ertelendiği duyurulan oyun yine bir erteleme durumu söz konusu olmazsa 24 Ocak 2023’te oyunculara sunulacak.

Forspoken’in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda açık dünya aksiyon RPG oyunu Forspoken’in çıkış tarihinin ertelendiğini açıklandı. İlk olarak 25 Mayıs 2022'de yayınlanması planlanan oyunun çıkış tarihi 11 Ekim 2022’ye ertelenmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre ortaklarla yapılan görüşmelerin sonucunda oyunun çıkış tarihi 2023’e ertelendi.

Square Enix geliştirici ekibinin şimdiye kadarki en yüksek kaliteli görsellere sahip olan ve modern New York’tan Athia adlı fantastik bir diyara gönderilen genç bir kadının hikayesinin anlatıldığı oyunda Frey adlı karakter başrolde yer alıyor. Sihir ve yüksek hızlı aksiyona odaklanan oyun Steam, Epic Games ve PlayStation Store’da 699 TL'den ön siparişe açılmış durumda.

Forspoken yine ortaklarla yaşanan sorunlar nedeniyle ertelendi

Geçtiğimiz aylarda da ertelendiği açıklanan Forspoken’in o zamanki ertelenme sebebiyle bugünkü ertelenme sebebi benzer şeyler. Daha önce yapılan açıklamada da Luminous Productions, kararın “önemli ortaklarla devam eden tartışmaların bir sonucu” olduğunu açıklamıştı ve oyunu bekleyen oyunculara oyunun “son aşamasında” olduğuna dair güvence vermişti. Bugün oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada yine ortaklarla devam eden görüşmelerin sonucu olarak oyunun 24 Ocak 2023’e ertelendiği bilgisi yer aldı.

Stratejik bir karar olarak nitelendirilen bu erteleme açıklamasında oyunun tüm unsurlarının artık tamamlandığı ve geliştirmenin son aşamasında olduğu bilgisi de verildi. Ayrıca geliştirici, bu yaz oyunla ilgili bir video daha paylaşacağını da oyun severlere duyurdu.

PS5 ve PC oyunu 2020’de tanıtılmıştı. Final Fantasy 15 geliştiricileri tarafından yaratılan oyunun açık dünya RPG’si olarak piyasaya sürülecek.