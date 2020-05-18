Torrent Oyun İndirmek Bilgisayarınıza Zarar Verir mi?

Yeni çıkan bir oyunu uTorrent ya da Bittorent uygulamalarını kullanarak indirdiniz, fakat torrentten indirilen oyunlar bilgisayarınız için ne kadar güvenli? Peki torrent nasıl çalışır? Hepsi bu haberimizde.

Torrent, özellikle geçtiğimiz son 10 yılda kullanıcıların indirme alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştiren indirme araçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Küçük büyük dosya ayrımı yapmaksızın sahip olduğunuz en yüksek hızlarda, ücretsiz bir şekilde dosya indirmenizi sağlayan sistemin popülerliği, zaten bu özelliklerinden kaynaklanıyor.

Torrent kullanımın en yoğun olduğu alanlardan birisi ise bilgisayar oyunları. Oyuncular uzun bir süredir, eskiden popüler olan 122 partlık rar dosyalarını RapidShare gibi sitelerden indirmek yerine, indirme işlemi kesilse de kaldığı yerden devam edebilen Torrent uygulamalarından indirmeyi tercih ediyorlar.

Özellikle uTorrent, Bittorent ve Webtorrent gibi uygulamalar en popüler torrent indirme araçları arasında. The Pirate Bay, KickassTorrents ya da 1337x gibi siteler ise gerekli indirme dosyası için en çok kullanılan sitelerden. Fakat ne bu siteler ne de indirilen dosyaların %100 güvenliğinden söz edemiyoruz.

Torrent oyun indirmenin zararlarına geçmeden önce çalışma mantığını anlayalım:

Torrent uygulamalarının bu kadar popüler olmadığı dönemlerde, kullanıcılar geleneksel bir şekilde dosya indirme işlemini gerçekleştirirdi. Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara dosya kopyalama şeklinde gerçekleşen bu işlemde aslında merkezi bir sunucudan kendi bilgisayarınıza dosya kopyalamış olurdunuz.

Fakat torrent programlarının ortaya çıkması ile işler bir hayli değişti. Artık kullanıcılar dosya indirmek için sadece bir merkez sunucuya bağlı kalmak yerine kendi aralarında da dosya paylaşımına başladılar. İngilizce’de P2P (peer to peer) olarak bildiğimiz uçtan uca ya da eşler arası dosya indirme işlemi bunun temelini oluşturmakta. Bu işlem bilgisayarlar arasında gerçekleşmekte ve dosyalar ufak parçalar halinde diğer kullanıcılar ile paylaşılmakta.

Torrent ile indirdiğiniz dosyaların birden fazla parçadan oluştuğunu varsayarsak, inen dosyalardan indirmesi tamamlananlara erişim sağlayabilir ve dosyaları kullanabilirsiniz. Yani dosyanın tamamı inmemiş bile olsa inen kısım erişiminize açık olacaktır. İndirme işlemi bittikten sonra dosyayı "seed" şeklinde bırakarak da diğer kullanıcıların dosyayı indirmesini sağlayabilirsiniz.

Aslında bu olayı bazı oyunlarda bulunan hazır olunca başlat özelliğine benzetebiliriz. Bu özelliği destekleyen oyunlarda, oyunun %70 civarını indirdiğinizde oyun ilk bölümlerini oynamanıza ya da menüde gezinmenize izin verir.

Torrent oyun indirmenin bilgisayarınıza vereceği zararlar:

1. P2P dosya değişim sistemi virüslere davetiye çıkarabilir

Diyelim ki yeni çıkan bir oyunu ücret ödemeden oynamak için torrent üzerinden indirmek istediniz ve internette arayışa koyuldunuz. Daha bu arayış noktasında aslında birçok virüsü bilgisayarınıza bulaştırma ihtimaliniz var. Birçok torrent sitesi aslında istediğiniz dosyayı barındırmamalarına rağmen sahip oldukları reklamlar ve malware yazılımları sayesinde bu sektörde tutunabilmekte.

Doğru dosyayı bulsanız bile, bu dosyaların içine gizlenen virüsleri fark edemeyebilirsiniz. Özellikle kurmak istediğiniz oyun dosyaları içinde Crack dosyalarını barındırmaktadır. Crack dosyaları çalışsalar bile antivirüs programlarınızı kapatmadan yüklemek münkün olamayabilir. İşte bu da bilgisayarınızı tamamen savunmasız bir hale getirir.

2. Bilgisayarınız hacklenebilir

Torrent üzerinden oyun indirdiğinizde, programın doğal bir parçası olarak IP adresiniz diğer indirenler tarafından da görülebilmektedir. Fakat asıl sorun indirme işleme yaparken bilgisayarınızın firewall duvarının kapalı olması. Eğer bir hacker bunu fark ederse bilgisayarınızdaki bütün dosyalara ulaşabilir.

3. Yasal olarak problem yaşayabilirsiniz

Her ne ülkemizde bu tarzda bir dava daha önce görülmemiş olsa da, torrent kullanarak oyun indirmek telif hakları sebebiyle suçtur. Fakat bu yapımcıları tarafından torrent platformuna yüklenen oyunlar için geçerli değildir. Bu tarz oyunlar zaten belli bir ücret ödemeden açılmaz ya da ücretsizlerdir.

Torrent kullanırken nasıl güvende kalabilirsiniz?

Aslında torrent ile oyun ya da dosya indirmenin tamamen zararlı olduğunu söyleyemeyiz. Bazı oyun ya da yazılım şirketleri bir indirme seçeneği olarak torrent’i de sunmaktadırlar. Bu tarz bağlantılardan dosya indirdiğinizde en azından dosyanın temiz olduğunu bilerek indirebilirsiniz. Bu yüzden bir torrent dosyası indirirken en başta yapmanız gereken şey yasal ve resmi kaynakları tercih etmek.

Her ne kadar yasal olarak bir torrent dosyası indiriyor olsanız da, IP adresiniz diğer kullanıcılara görünür durumda olacaktır. Bunun önüne geçmek için de bir VPN uygulaması kullanabilirsiniz. Bu sayede hackerlar IP adresinize ulaşamazlar.

Aynı zamanda bilgisayarınızın kötü ün salmış IP adreslerine bağlanmaması için kullanılan PeerBlock adlı uygulamayı kullanarak bilgisayarınızı daha güvende tutabilirsiniz. Bu uygulama torrent dosyasını indirirken, daha önce imkanları kötü amaçlarla kullananların IP’lerini engellenir. Sizi bu kullanıcılardan korur.

Torrent üzerinden oyun ya da dosya indirmek artık bir çoğumuzun yaptığı bir şey. VPN kullandıktan ve sadece yasal kaynaklardan indirme yaptıktan sonra bilgisayarınızın zarar görmesi için herhangi bir neden bulunmamakta.