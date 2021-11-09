Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye getirilen ve 5 Kasım’da cezaevine gönderilen Tosuncuk’un kardeşi Fatih Aydın’ın ifadelerinden bazı önemli noktalar paylaşıldı. Aydın, ifadesinde şirketle ilişiğinin çok az olduğuna ve kardeşinin bunu tek başına yapmadığına vurgu yaptı.

Tam olarak bir hafta önce Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birisi olan Çiftlik Bank faillerinden ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın kardeşi Fatih Aydın, Türkiye’ye getirilmişti. Temmuz ayında Paraguay’da yakalanan ve 2 Kasım’da Türkiye’ye getirilen Fatih Aydın, 5 Kasım’da cezaevine gönderilmişti.

Bugünse Fatih Aydın’ın verdiği ifadelerden bazı önemli detaylar paylaşıldı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaştığı bilgilere göre Çiftlik Bank’ın iki numarası olarak görülen Fatih Aydın, Çiftlik Bank’ın nasıl kurulduğuna, katılım için neler vaat edildiğine ve ne kadar gelir elde edildiğine dair bilgi sahibi olmadığını savundu. Şarküteri çalışanlarının maaşları yatmadığı için de şirketten ayrıldığını iddia etti.

“Şirketin kuruluş amacını, sermayelerini, nasıl temin edildiğini bilmiyorum”

Öte yandan Saymaz’a göre Fatih Aydın, Çiftlik Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin genel müdürü olduğunu saklıyordu. Şirketin 2017 yılı itibarıyla brüt 2 milyon 425 bin TL satışının ve 15 milyon 374 bin TL’lik öz kaynağının olduğunu belirten Saymaz, gayrimenkullerin toplam satın alma bedelininse 10 milyon 268 bin TL olduğunu ifade etti. Buna rağmen Fatih Aydın, şirketlerin kuruluş amacını, sermayelerinin nerede, nasıl temin edildiğini bilmediğini ifade ediyordu.

“Paraların ne amaçla kullanıldığını bilmem mümkün değil”

Bunun yanı sıra Aydın, Çiftlik Bank’a kağıt üzerinde ortak olduğunu, şirkette maaş karşılığı çalıştığını ve yurt dışına kardeşinin davetiyle ve iş için gittiğini ileri sürdü. Aydın, yönetimde olmadığı için toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını bilmesinin mümkün olmadığını, bunun cevabını Mehmet’in bileceğini de ekledi.

“Kardeşimin Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığını sanmıyorum”

Son olarak Fatih Aydın, kardeşi Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmadığını dile getirdi. Tosuncukun bilgisayar oyunlarına düşkün ve hayal gücü geniş bir insan olduğunu, ancak yazılım ve pazarlama bilgisinin olmadığını söyledi. Ayrıca kardeşinin bir ekibinin olduğunu ve bu kişilerle birlikte organizasyonu çevirdiğini ifade etti.