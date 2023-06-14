Toyota, adeta Tesla'ya savaş açtığını gözler önüne seren yeni yol haritasını açıkladı. Şirket, elektrikli otomobil bataryalarında da üretim tesislerinde de büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota, hızlı bir elektrikli otomobil dönüşümüne sıcak bakmıyor. Ancak şirket, bu trendlerin ve teknolojinin gerisinde kalmamak için çalışmalarını da sürdürüyor. Yapılan son açıklamalar, Toyota'nın elektrikli otomobiller için devrim niteliğinde yenilik yapacak batarya teknolojileri geliştirdiğini gösteriyor. Gelin hep birlikte Toyota'nın yeni yol haritasına yakından bakalım.

Toyota tarafından yapılan açıklamalara göre 2026 yılında, şirketin yeni nesil lityum-iyon bataryaları ile tanışma imkanı yakalayacağız. Toyota, bu bataryanın 1.000 kilometre civarında menzile sahip olacağını söylüyor. Dünyada en çok tercih edilen elektrikli otomobil Tesla Model Y'nin maksimum 530 kilometre menzil sunduğunu hatırlayacak olursak; Toyota'nın Tesla ile nasıl rekabet edeceğini anlamış oluruz.

Toyota'nın bir diğer projesi ise katı hal pili ile donatılan bir elektrikli otomobil!

*Toyota'nın bir süre önce tanıttığı elektrikli otomobili bZ4X.

Öte yandan; 2027 veya 2028 gibi Toyota'nın geleneksel lityum-iyon bataryalardan farklı olarak jel yerine katı elektrolit kullanan katı hal piline sahip bir elektrikli otomobil tanıtılacak. Katı hal pili lityum-iyon bataryalara kıyasla oldukça pahalı olsa da 1.200 kilometre civarında menzil sunacak. Üstelik bu batarya sadece 10 dakikada şarj olacak. Toyota'nın yaptığı açıklamalar, şirketin elektrikli otomobillerde daha çok menzile odaklanacağını gözler önüne seriyor.

Toyota, üretim hattında da yenilikler yapacak!

Toyota, açıkladığı yol haritasında fabrikalarında yapacağı yenilikleri de anlattı. Buna göre, şirketin otomobil üretim süreci artık tamamen otomatik olarak gerçekleşecek. Fabrikalardaki alüminyum döküm makineleri ile üretim maliyetlerini düşürecek olan Toyota, Tesla'ya kıyasla oldukça verimli üretim yapacağını iddia etti. Eğer şirket amaçlarına ulaşırsa Tesla'nın çok büyük bir rakiple karşı karşıya kalacağını söyleyebiliriz.