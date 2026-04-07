Toyota Türkiye CEO'sundan Korkutan Açıklama: Savaş Yüzünden Otomobil Zamları Kapıda!

Toyota Türkiye CEO'su, yakında otomobillerine zam yapabileceklerini açıkladı. Peki neden?

Toyota Türkiye CEO'sundan Korkutan Açıklama: Savaş Yüzünden Otomobil Zamları Kapıda!
Gökay Uyan

Dünyanın en önemli gündemi olan Orta Doğu’daki savaş, her sektör gibi otomotiv sektörünü de derinden etkiliyor. Öyle ki yaşananlardan dolayı otomobil satışlarında düşüşler yaşandığı gelen bilgiler arasında. Hâlihazırda otomotiv sektörü için işler iyice çalkantılıyken bir de bunların eklenmesi durumu iyice kötüleştiriyor.

Şimdi gelen açıklamalar ise her şeyin daha kötüye gidebileceğinin sinyallerini vererek insanları endişelendirecek cinsten. Dünyanın en çok satan otomobil markalarından olan Toyota’nın Türkiye’deki CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomobil fiyatlarında artış yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.

Toyota Türkiye CEO'sundan Korkutan Açıklama: Savaş Yüzünden Otomobil Zamları Kapıda!
kto

Otomobil fiyatlarına yeni zamlar gelebilir

kto

Toyota Türkiye CEO’su, Habertürk’e yaptığı açıklamada maliyetlerini iyice arttığını ve bu yüzden otomobil fiyatlarına zam yapmak zorunda kalabileceklerini ifade etti. Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerin satışları, tedariği etkilediğini aktarırken üreticilerin masrafları artırmak zorunda kaldığını ve tüm bunların maalesef araçlarda fiyat artışlarına yol açabileceğini ifade etti:

Bozkurt'un açıklamasının tamamı şu şekilde: “Nisan ayında beklenen fiyat artışlarının normal şartlarda pazarı canlandırması gerekirdi, ancak mevcut jeopolitik gelişmeler bu etkiyi ortadan kaldırdı. Emtia yatırımcıları otomobil yerine farklı araçlara yöneldi. Altında kalan bir müşteri kesimi olduğunu duyuyoruz. Üreticiler maliyet artışlarını distribütörlere yansıtmaya başladı. Biz de bunu maalesef araç fiyatlarına yansıtmak durumunda kalacağız.”

Toyota, Eğer Değişiklik Yapmazsa Otomobil Sektöründe Hayatta Kalamayacağını Açıkladı: Üretimi Gevşetecek! Toyota, Eğer Değişiklik Yapmazsa Otomobil Sektöründe Hayatta Kalamayacağını Açıkladı: Üretimi Gevşetecek!
Otomobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Togg, Nisan Ayı Kampanyalarını Açıkladı: 12 Ay Vade, %0 Faiz!

Togg, Nisan Ayı Kampanyalarını Açıkladı: 12 Ay Vade, %0 Faiz!

Egea'nın Üçte Biri Fiyatına Satılacak Aşırı Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil Chery QQ3 EV Tanıtıldı

Egea'nın Üçte Biri Fiyatına Satılacak Aşırı Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil Chery QQ3 EV Tanıtıldı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

