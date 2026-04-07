Toyota Türkiye CEO'sundan Korkutan Açıklama: Savaş Yüzünden Otomobil Zamları Kapıda!

Toyota Türkiye CEO'su, yakında otomobillerine zam yapabileceklerini açıkladı. Peki neden?

Dünyanın en önemli gündemi olan Orta Doğu’daki savaş, her sektör gibi otomotiv sektörünü de derinden etkiliyor. Öyle ki yaşananlardan dolayı otomobil satışlarında düşüşler yaşandığı gelen bilgiler arasında. Hâlihazırda otomotiv sektörü için işler iyice çalkantılıyken bir de bunların eklenmesi durumu iyice kötüleştiriyor.

Şimdi gelen açıklamalar ise her şeyin daha kötüye gidebileceğinin sinyallerini vererek insanları endişelendirecek cinsten. Dünyanın en çok satan otomobil markalarından olan Toyota’nın Türkiye’deki CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomobil fiyatlarında artış yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.

Otomobil fiyatlarına yeni zamlar gelebilir

Toyota Türkiye CEO’su, Habertürk’e yaptığı açıklamada maliyetlerini iyice arttığını ve bu yüzden otomobil fiyatlarına zam yapmak zorunda kalabileceklerini ifade etti. Orta Doğu’da yaşanan gerilimlerin satışları, tedariği etkilediğini aktarırken üreticilerin masrafları artırmak zorunda kaldığını ve tüm bunların maalesef araçlarda fiyat artışlarına yol açabileceğini ifade etti:

Bozkurt'un açıklamasının tamamı şu şekilde: “Nisan ayında beklenen fiyat artışlarının normal şartlarda pazarı canlandırması gerekirdi, ancak mevcut jeopolitik gelişmeler bu etkiyi ortadan kaldırdı. Emtia yatırımcıları otomobil yerine farklı araçlara yöneldi. Altında kalan bir müşteri kesimi olduğunu duyuyoruz. Üreticiler maliyet artışlarını distribütörlere yansıtmaya başladı. Biz de bunu maalesef araç fiyatlarına yansıtmak durumunda kalacağız.”