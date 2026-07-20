Geçen hafta trafikteyken sel sırasında motoru arkasından sarkan bir BYD otomobilin videosu gündem olmuştu. Şirketten açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta otomobil dünyasında büyük ses getiren bir video viral olmuştu. Çin'in Shenyang kentinde meydana gelen sel baskınları sırasında kaydedilen görüntüler, bir BYD Tang SUV'un arka elektrik motorunun gövdeden ayrılıp yerde sürüklendiğini gösteriyordu. Görüntüleri gerçek olduğuna dair iddialar da bir hayli fazlaydı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Çin sosyal medyasında hızla yayılan ve kısa sürede tüm dünyada gündem olan videoda, BYD Tang SUV modelinin arka alt kısmından sarkan ve bağlı kalmaya devam eden devasa metalik bir parça vardı. Bu parça da direkt olarak otomobilin arka motoruydu.

Gündem olan video

Yukarıdaki video üzerinden arkasında motoru çıkmış bir şekilde ilerlemeye devam eden BYD Tang modelini görebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu video, markaya yönelik tepkilere yol açtı ve şirketin üretim kalitesini sorgulanmasına neden oldu. Videoda net bir şekilde görülen bu parça, turuncu renkli yüksek voltaj kablolarıyla gövdeye asılı kalmış halde yerde sürükleniyor.

BYD’den açıklama geldi

Birkaç günün ardından Çinli otomobil devi sessizliğini bozdu. Şirket, motorun kendiliğinden ya da suyun basıncıyla düşmediğini, aracın sel sularında ilerlerken su yüzeyinin altında kalan bir nesneden çok sert bir darbe aldığını ve bu şiddetli çarpma sonucunda görüntüdeki parçanın koptuğunu ifade etti.

Yapılan fiziksel incelemelerde ve araçtan elde edilen operasyonel verilerde, motorun şasiye bağlantı noktalarının bu çarpmanın etkisiyle kırıldığı tespit edildi. BYD, yaşanan bu durumun kesinlikle bir üretim hatası ya da fabrikasyon kalitesizliği olmadığını, tamamen dışsal bir darbenin mekanik sonucu olduğunu vurguladı. Arka motorun bir kısmının darbe nedeniyle koptuğu, ancak yüksek voltaj kablo demetinin kopmayarak motoru araca bağlı tutmaya devam ettiği aktarıldı.