Toplam 1 Ay Sürecek 'TRAI x DBB Yapay Zekâ Bootcamp' Başlıyor

Toplam 1 ay sürecek TRAI x DBB Yapay Zekâ Bootcamp'i 4 Nisan Pazar günü başlıyor. Etkinlik kapsamında yapay zekânın nasıl oluştuğu, geliştirildiği ve kullanım alanları hakkında eğitimler verilecek.

Düzce Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Başkent Üniversitesi IEEE kulüpleri ve DSC Düzce Kulübü'nün hazırladığı "TRAI x DBB Yapay Zekâ Bootcamp'i" 4 Nisan Pazar günü başlıyor. Hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olacak olan yapay zekanın işleneceği etkinlik 1 ay boyunca devam edecek.

Bootcamp kapsamında alanında uzman eğitmenler, günlük yaşantımızda sıklıkla karşımıza çıkan yapay zekanın nasıl oluştuğu ve geliştirildiği hakkında eğitimler verecek. 4 Nisan 2021 tarihinde başlayacak bootcamp için kayıtlar 11 Nisan'a kadar devam edecek. Etkinlik boyunca yoklamaların %70'ine katılım gösterenler sertifika almaya hak kazanacak.

TRAI x DBB Yapay Zekâ Bootcamp'te neler var?

TRAI x DBB Yapay Zekâ Bootcamp'te yapay zekâdan makine öğrenmesine ve derin öğrenmeye kadar birçok farklı konu işlenecek. Ayrıca Python, pandas, NumPy, Matplotlib ve TensorFlow gibi birçok yazılıma dair eğitimler de yine etkinlikte yer alacak.

TRAI x DBB Yapay Zekâ Bootcamp'i hakkında daha fazla bilgi edinmek için buradaki bağlantıya tıklayabilir, etkinlik kayıt formuna da buradan ulaşabilirsiniz.