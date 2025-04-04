Trump'ın getirdiği gümrük vergilerinden sonra Apple ürünlerini zamlanabileceği görülmüştü. Bazı analistler, iPhone fiyatlarının nasıl değişeceğine dair tahminler yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimzi gün farklı ülkelerden gelen ürünlere büyük vergiler getirmişti. Bu durum, üretimini Çin, Vietnam gibi ülkelerde yapan Apple’ı ciddi anlamda etkiliyordu. Öyle ki iPhone’un üretildiği Çin’e %54 civarında ek vergi uygulanacaktı. Hâliyle bu durum, Apple ürünlerine zam gelebileceğini gösterdi.

Peki eğer gerçekten bu gerçek olur ve Apple ürünlerine zam gelirse iPhone fiyatları nasıl olacak? Analistler, bu konuda tahminlerde bulundu.

iPhone’lara %43 zam gelebilir ve başlangıç fiyatı 1.142 dolara kadar çıkabilir

Rosenblatt analistlerinin tahminlerine göre Trump’ın getirdiği vergi kararları, iPhone’ların ABD’de %43’e kadar varan oranda zamlanmasına neden olabilir. Bu da 799 dolar başlangıç fiyatına sahip standart iPhone 16 modelinin 1.142 dolara kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bunun ülkemize de yansıdığını düşünürsek başlangıç iPhone fiyatının 100 bin TL’ye kadar çıktığını görebiliriz.

En üst seviye iPhone 16 Pro Max üzerinden konuşacak olursak 1 TB’lık versiyonun fiyatı normalde ABD’de 1.599 dolar. Gelecek olası bir zam, bu fiyatın 2.300 dolar gibi uçuk bir seviyeye kadar çıkmasına neden olabilir. Tabii ki bunlar sadece Rosenblatt analistlerinin tahminlerine göre yapılan tahminler.

Apple’ın nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Bazı analistler, böyle bir zam görmeyeceğimizi, maksimum %5-%10 arasında olacağını da söylüyor. Yani şu an için kesin konuşmak doğru olmaz. Neler yaşanacağını zaman gösterecek.