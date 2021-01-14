Donald Trump, 6 Ocak'ta 12 saatliğine yasaklandığı Snapchat'ten de kalıcı olarak men edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda, bunun uzun vadede alınabilecek en iyi karar olduğu ifade edildi. Böylelikle Donald Trump'ın kullanabileceği büyük bir platform, genel anlamda kalmamış oldu.

ABD'nin devrik mi desek seçim kaybetmiş mi desek bir türlü bilemediğimiz başkanı Donald Trump, şu sıralar daha çok sosyal medya platformlarının yaptırımlarıyla gündemde. 6 Ocak'ta yaşanan olaylar sonrasında Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi hemen her platformdan yasaklanan Trump, sosyal medyadan men edilmişti. Üstelik bu platformlar, daha sonra aldıkları kararlarla da Trump'ın banını kalıcı hale getirdiler. Şimdiyse bunlara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Donald Trump'ı engelleyen platformlardan bir tanesinin de Snapchat olduğunu aktarmıştık. Ancak o gün yapılan açıklamalarda, yasaklamanın 12 saatle sınırlı olduğu ifade edilmişti. Bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan yetkililer, yasaklamanın kalıcı hale getirildiğini duyurdular. Şirket, bunun uzun vadede verilebilecek en iyi karar olduğunu ifade ediyor.

Snapchat, son olayın ilk vukuat olmadığını söylüyor

Snapchat tarafından yapılan açıklamalara göre Donald Trump, daha önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle de uyarı almıştı. Başkanın sürekli olarak şiddeti teşvik etmeye çalıştığını açıklayan Snapchat yetkilileri, 6 Ocak'ta yaşanan gerilimden sonra yasaklamanın kalıcı hale getirilmesine karar verildiğini söylüyor. Snapchat'e göre ABD ve insanlık için uzun vadede düşünüldüğünde, yapılacak en iyi şey buymuş.

Snapchat'in almış olduğu kararla birlikte Trump, bir platformdan daha kalıcı olarak yasaklanmış oldu. Bununla birlikte Trump'ın, kullanabileceği büyük bir sosyal medya platformunun kalmadığını ifade edebiliriz. Aslında bir tane olabilir... Bu platform, Donald Trump'ın yasaklamak için elinden geleni ardına koymadığı TikTok. Ancak böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali, Trump'ın yeniden destek bulmasından daha zor gibi görünüyor.