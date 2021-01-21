ABD'nin eski başkanı Donald Trump, canlı yayın platformu Twitch'ten de kalıcı olarak banlandı. Platform, konuyla ilgili açıklamalarında Trump'ın şiddet olaylarını kışkırtma ihtimali olduğunu ve kanalın kalıcı olarak kapatılmasından başka bir çare göremediklerini söyledi.

ABD'de dün, bir devir resmen sona erdi. Kasım ayında gerçekleştirilen seçimleri kaybeden Donald Trump, kaosla dolu yılların ardından görevini resmen bıraktı. Yıllar içerisinde yaşanan siyasi olayları bir kenara bırakacak olursak; Trump'ın en skandal olayları, seçimi kaybettiğinin açıklanmasından sonra yaşandı. ABD, tarihinde görülmemiş olaylara sahne olurken Donald Trump'ın aktif olarak kullandığı sosyal medya platformları da eski başkanın sesini kesebilmek için elinden geleni ardına koymadı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Donald Trump'a uygulanan sosyal medya ambargosundan bahsetmiştik. Bu bağlamda Twitter, Facebook, Instagram ve Snapchat gibi platformlar, Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak banlamışlardı. Şimdi, bu kalıcı banlamalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de son yılların en popüler canlı yayın platformlarından Twitch, artık sıradan bir ABD'li olan Donald Trump'ın kanalını kalıcı olarak banladı. Twitch'in konuyla ilgili açıklamaları, diğer platformların açıklamalarına paraleldi.

"Donald Trump'ın şiddeti kışkırtma ihtimali devam ediyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Twitch yetkilileri, Donald Trump'ın şiddeti kışkırtma olasılığının devam ettiğini söylediler. Bu durumun ABD halkını ve toplumun huzurunu derinden etkileyebileceğini belirten Twitch yönetimi, bu tür bir yaklaşımın platformda yasaklanmış olduğunu ifade ettiler. Twitch'e göre gelinen nokta ortadayken Donald Trump'ın kanalının kalıcı olarak kapatılmasından başka bir çare yoktu.

Twitch yetkilileri, konuyla ilgili açıklamalarında önemli bir hususa değiniyorlar. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda yaşanan senato binası baskınının, Parler isimli bir mobil uygulama üzerinden organize edildiği söylenmişti. Ancak Trump, yaşanan bu süreç içerisinde Twitch'ten herhangi bir paylaşım ya da bir canlı yayın gerçekleştirmedi. İşte tam da bu konunun üzerinde duran Twitch yönetimi, farklı platformlarda şiddetin teşvik edilmesi durumunda da reaksiyon alınması gerektiğini gördüklerini, politikaları üzerinde de bu konuyla ilgili bir değiştirme yapacaklarını duyurdular.