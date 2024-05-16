Yakın zamana kadar cep telefonlarıyla sınırlı olan yenilenmiş ürün sektöründe önemli bir adım atıldı. Senatech, yenilenmiş telefonların ardından TSE onayıyla bilgisayar, tablet, oyun konsolu ve modemlerde de hizmet yeterliliği alan ilk şirket oldu.

Yenilenmiş ürün sektörü Türkiye’de ve dünyada büyümesini sürdürürken, tüketicileri yakından ilgilendiren bir hamle Senatech’ten geldi.

Bugüne dek yenilenmiş cep telefonları ile sınırlı olan sektörde Senatech’in yenileme merkezi; bilgisayar, oyun konsolu, tablet ve modemler için de Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) hizmet yeterliliği sertifikası alan ilk merkez oldu.

“Artık sektör yenilenmiş telefonlarla sınırlı değil”

Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Yenilenmiş ürün pazarı, kullanılmış elektronik cihazların bakım ve onarımlarını yaparak tekrar satışa sunma süreci olarak özetlenebilir. Bu sektör oldukça yeni ve henüz herkes tarafından bilinmese de çok ciddi bir ekonomik büyüklüğe sahip. Şu an yenilenmiş cep telefonu pazarının büyüklüğü 55 milyar dolar seviyesindeyken, tüm yenilenmiş cihazların pazar büyüklüğü 273 milyar doları buluyor. Türkiye’de ise bu ekonomik büyüklük 1,5 milyar dolar seviyesinde” dedi.

Aldıkları sertifikanın sektöre olası etkilerinden bahseden Abdulhakim Çeliker, “Senatech olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek TSE’den cep telefonlarına ek olarak bilgisayar, tablet, oyun konsolu ve modemlerde de hizmet yeterliliği sertifikası alabilen ilk ve şu an için tek şirket olduk. Bu gelişme sonrası Türkiye’de yenilenmiş ürün sektörü sadece yenilenmiş telefonlarla sınırlı kalmayacak. Tüketiciler çok daha uygun fiyatlara bilgisayar, tablet, oyun konsolu ve modemlere erişebilecek” şeklinde konuştu.

“Gençler oyun konsolları ve bilgisayarlara daha kolay ulaşabilecek”

Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Yenilenmiş ürünler sektörüne en yüksek ilgi gençlerden geliyor. Özellikle bütçe dostu olması ve garanti sunulabilmesi, gençler için oldukça önemli. Bugüne kadar sadece yenilenmiş telefonlar alan gençler için bugünden sonra çok daha fazla ürüne sahip olmak mümkün olacak. Senatech olarak bizler de gençlerimizin kaliteli ve temiz cihazlara ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bir oyun konsoluna veya bilgisayara sahip olmak isteyen genç arkadaşımız çok daha uygun fiyatlara bu hayalini gerçekleştirebilecek. Üstelik Senatech markasının TSE onaylı garantisiyle aklında herhangi bir soru işareti kalmayacak” dedi.

“Ciromuz %460 arttı”

Yüksek büyüme rakamlarından bahseden Abdulhakim Çeliker, “Sektör içerisinde oldukça iyi konumdayız. 2023 yılında 2022’ye göre %65 daha fazla cihaz yeniledik. Ciro bazında ise %460 büyüme gerçekleştirdik. Şu an için yıllık cihaz yenileme kapasitemiz 60 bin civarında olsa da kısa vadede hedefimiz bu sayıyı 200 bine kadar çıkarmak. Sektörün bilinirliği arttıkça, daha çok insanın yenilenmiş ürünleri tercih edeceğini düşünüyoruz. Senatech olarak aldığımız TSE sertifikasıyla sektörde bir ilki başararak ürün çeşitliliğini artırdık. Bu hamlenin de önümüzdeki dönemde ciddi ciro yükselmesi de sağlayacağına inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Yenilenmiş cihazlar tüketicinin bütçesini rahatlatıyor

Yenilenmiş ürünler tüketicilerin bütçesine oldukça büyük fayda sağlıyor. Piyasada ortalama olarak sıfırı 60 bin TL bandında olan bir telefon yenilenmiş olarak 12 ay garantili ve sertifikalı şekilde 40 bin lira bandında satışa sunulabiliyor. Alınan TSE sertifikasıyla diğer teknolojik cihazlar da piyasaya göre oldukça uygun fiyattan tüketiciye ulaştırılabilecek.