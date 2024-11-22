Eskisinin yenisinden daha kötü olduğu veya beğenilmeyen logoları derleyelim dedik ve bakın karşımıza neler çıktı.
Bazıları da resmen Süreyya Hanım gibi…
Gold Star, teknoloji sektörüne ilk girdiği isim ancak sonrasında kullanılan LG logosundaki değişimi görmek için biraz fazla incelemek gerekiyor.
Aslında değiştirmesen daha güzel olmaz mıydı Pepsi? Yeni fontun biraz sert kalmış sanki!
Pringles amcanın saçlarını döken hayat bize neler yapmaz!
Üç boyutlu logolara rağbet yok tamam da keşke biraz daha özenseydiniz!
KIA, bizden sana tavsiye: Tasarımcılarını veya ajansını yenilesen iyi olur!
Dokunuş yapalım derken şu harflerin bazı yerlerini silmeye son mu verseniz acaba? Bazen çok da zorlamamak lazım.
İşte geldi Süreyya Hanım.
Kırk yıl düşünsek yazıyı alta alıp noktaları yukarıya almak aklımıza gelmezdi!
Sen de bir yerden sonra salmışşsın Ford sanki!
Aradaki pembeliyi saymazsak değişirken değişmeyenlerden biri de BMW.
Müşteri: Logomuzu değiştirin.
Tasarımcı: Buyurun rengiyle oynadım.
Yine gözlerimiz büyük bir değişimle doldu. Bu kadar değişimi nasıl düşündünüz?
TikTok da demiş ki macera aramaya gerek yok.
Fark bulan beri gelsin!
Bırakın renkli kalsaydı ya! Hafif dokunuşlar iyidir.
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