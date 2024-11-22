Sadece Jaguar mı Tuhaf Logo Değişimine Gitti Sanıyorsunuz: İşte "Ben Bile Daha İyisini Yaparım." Diyeceğiniz Değişimlerden Bazıları

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Jaguar’ın logosunu değiştirmesi gündemde epey yankı uyandırdı. Tabii ki konu logo değişimi olunca bu zamana kadar değişime giden başka markalar da akıllara geldi.

Eskisinin yenisinden daha kötü olduğu veya beğenilmeyen logoları derleyelim dedik ve bakın karşımıza neler çıktı.

Bazıları da resmen Süreyya Hanım gibi…

Gold Star, teknoloji sektörüne ilk girdiği isim ancak sonrasında kullanılan LG logosundaki değişimi görmek için biraz fazla incelemek gerekiyor.

lg logo değişimi

Aslında değiştirmesen daha güzel olmaz mıydı Pepsi? Yeni fontun biraz sert kalmış sanki!

pepsi logo değişimi

Pringles amcanın saçlarını döken hayat bize neler yapmaz!

pringles logo

Üç boyutlu logolara rağbet yok tamam da keşke biraz daha özenseydiniz!

wb logo

KIA, bizden sana tavsiye: Tasarımcılarını veya ajansını yenilesen iyi olur!

kıa logo değişimi

Dokunuş yapalım derken şu harflerin bazı yerlerini silmeye son mu verseniz acaba? Bazen çok da zorlamamak lazım.

nokia logo değişimi

İşte geldi Süreyya Hanım.

mc Donald's logo

Kırk yıl düşünsek yazıyı alta alıp noktaları yukarıya almak aklımıza gelmezdi!

dominos logo

Sen de bir yerden sonra salmışşsın Ford sanki!

ford logo

Aradaki pembeliyi saymazsak değişirken değişmeyenlerden biri de BMW.

bmw logo

Müşteri: Logomuzu değiştirin.

Tasarımcı: Buyurun rengiyle oynadım.

land rover logo

Yine gözlerimiz büyük bir değişimle doldu. Bu kadar değişimi nasıl düşündünüz?

alfa romeo logo

TikTok da demiş ki macera aramaya gerek yok.

tiktok logo

Fark bulan beri gelsin!

porsche logo

Bırakın renkli kalsaydı ya! Hafif dokunuşlar iyidir.

disney logo

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