Opel logosundaki “Z” şeklini andıran sembol, aslında Almanca bir kelimeden geliyor ve markanın tarihini içinde barındırıyor. Bakalım anlamı neymiş?

1862 senesinde Almanya’da kurulan Opel, dünyanın en büyük ve ünlü otomobil markalarından biri.

“Z” şeklindeki ikonik logosunu ise gördüğümüz anda tanıyıp “Bu Opel!” diyebiliriz. Peki hiç düşündünüz mü, bu logonun anlamı ne?

Opel’in logosu, çokça kez değişime uğradı.

Görselden de anlayabileceğiniz üzere Opel’in logosu, 1800’lü yıllardan beri onlarca kez değişerek günümüzdeki hâlini aldı.

Aslandan tutun rokete kadar pek çok sembolü içinde barındırdı ancak ağırlıklı olarak “Z” harfine benzer bir şimşek simgesini görebiliyoruz.

Almancadaki bir sözcükten geliyor.

Almancada “blitz”, “şimşek” anlamına geliyor. Opel de buradan yola çıkarak 1930’lu yullarda “Blitz” adlı bir kamyon serisi üretmişti ve büyük bir başarıya ulaşmıştı.

İşte bu başarısı, şimşek sembolünün markanın logosuna eklenmesine önayak olmuştu. 1963 yılından itibaren, Opel’in otomobillerinde çember içinde şimşek sembolü kullanılmaya başlandı. Yani “blitz (şimşek)” kelimesine gönderme yapmış oldu.

Tabii logonun bizde yarattığı etkiler de yadsınamaz. Baktığımızda “hız, enerji ve yenilikçilik” gibi anlamları canlandırıyor.

Siz daha önce Opel’in logosunun anlamını hiç düşünmüş müydünüz veya biliyor muydunuz? Bunun gibi yapmamızı istediğiniz başka içerikler varsa yorumlara yazın!

Daha fazla logo içeriği için: