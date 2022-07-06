Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin nüfus dağılımını dünya ve Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslayan raporunu yayınladı. Rapor, gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasında bulunduğumuz konumun da net göstergesi oldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 11 Temmuz olarak belirlenen Dünya Nüfus Günü yaklaşırken bugün Türkiye İstatistik Kurumu’ndan önemli veriler geldi. TÜİK, paylaştığı yeni raporunda ülkemizdeki güncel nüfus bilgisi ve dağılımına ve nüfusumuzun dünyayla karşılaştırılmasına yer verdi.

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye, günümüzde 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusa sahip. Ülkemiz, bu nüfus ile nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasından 18. sırada yer alıyor ve 7 milyar 874 milyon kişilik dünya nüfusunun %1,1’ini oluşturuyor. Peki Türkiye, nüfus dağılımı konusunda diğer ülkelere göre ne durumda?

Çocuk nüfus oranında Türkiye dünya ortalamasının altında:

Birinci grafik: Çocuk nüfus oranının dünya ülkeleri ile karşılaştırılması

İkinci grafik: Çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler:

Nijer (%56,4) Mali (%53,8) Çad (%53,2) Somali (%53) Angola (%52,9) Uganda (%52,7) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (%52,3) Burundi (%51,5) Burkina Faso (%51) Mozambik (%50,8)

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler:

İspanya - %17,2

Malta - %17,1

Almanya - %16,9

Yunanistan - %16,5

Katar - %16

Portekiz - %15,9

İtalya - %15,7

Kore Cumhuriyeti - %15

Japonya - %15

Singapur - %14,9

Türkiye’de çocuk nüfus oranı %26,9 olarak açıklanırken, bu oranın hem dünya ortalaması altında kaldığı görülüyor. Gelişmiş ülkelerde de durum aynı olurken, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine göre çocuk nüfus oranında liderliği taşıdığı görülüyor. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke ise Nijer olarak ölçülüyor. Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu 10 ülkeyse şu şekilde sıralanıyor:

Genç nüfus oranında ne durumdayız?

Birinci grafik: Genç nüfus oranının dünya ülkeleri ile karşılaştırılması

İkinci grafik: Genç nüfus oranının Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler:

Orta Afrika Cumhuriyeti - %22,6 Afganistan - %22,1 Nepal - %21,5 Girne - %21,4 Etiyopya - %21,3 Doğu Timor - %21,3 Zambiya - %21,1 Malavi - %21,1 Somali - %21,1 Uganda - %21,1

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler:

Rusya - %9,5

Ukrayna - %9,4

Japonya - %9,2

Belarus - %9,2

Estonya - %9,1

Slovenya - %91

Çekya - %9

Litvanya - %9

Bulgaristan - %9

Letonya - %8,3

Türkiye’de genç nüfus oranı %15,3 olarak ölçülüyor.

Yaşlı nüfus oranında ne durumdayız?

Birinci grafik: Yaşlı nüfus oranının dünya ülkeleri ile karşılaştırılması

İkinci grafik: Yaşlı nüfus oranının Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler:

Japonya - %28,7 İtalya - %23,6 Portekiz - %23,1 Finlandiya - %23 Yunanistan - %22,6 Almanya - %22 Malta - %21,8 Bulgaristan - %21,7 Hırvatistan - %21,7 Slovenya - %21,3

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler:

Çad - %2,5

Mali - %2,5

Burundi - %2,5

Burkina Faso - %2,4

Ekvator Ginesi - %2,4

Angola - %2,2

Zambiya - %2,2

Uganda - %2

Katar - %1,9

Birleşik Arap Emirlikleri - %1,4

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı %9,7 olarak ölçülüyor.

Peki, erkeklerde doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi Türkiye’de ve dünyada ne kadar?

Birinci grafik: Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi oranının dünya ülkeleri ile karşılaştırılması

İkinci grafik: Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi oranının Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkeler:

İsviçre - 82,4 İzlanda - 82,2 Avustraya - 82,1 Singapur - 82,1 İsrail - 82 Japonya - 81,9 İtalya - 81,9 İsveç - 81,7 Malta - 81,4 İrlanda - 81,3

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülkeler:

Kotdivuar - 57,5

Gine-Bissau - 57,3

Güney Sudan - 57,2

Esvatini - 57

Somali - 56,6

Sierra Leone - 55

Nijerya - 54,8

Çad - 53,7

Lesetho - 52,5

Orta Afrika Cumhuriyeti - 52,2

Türkiye’de Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75,6 olarak ölçülüyor.

Kadınlarda doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi ne durumda?

Birinci grafik: Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi oranının dünya ülkeleri ile karşılaştırılması

İkinci grafik: Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi oranının Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkeler:

Japonya - 88,1 İspanya - 86,7 Kore Cumhuriyeti - 86,4 Singapur - 86,2 İsviçre - 86 İtalya - 86 Fransa - 85,8 Avustralya - 85,8 Portekiz - 85,3 Finlandiya - 85,1

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülkeler:

Gine Bissau - 61,3

Ekvator Ginesi - 61,1

Güney Sudan - 60,3

Kotdivuara - 60,1

Somali - 60,1

Lesetho - 58,9

Sierra Leone - 56,8

Nijerya - 56,8

Çad - 56,7

Orta Afrika Cumhuriyeti - 56,6

Türkiye’de Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 81,2 olarak ölçülüyor.