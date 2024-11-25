Tüm İnsanlar Yan Yana Dizilse Dünyayı Kaç Defa Sarabilir?

Dünyadaki tüm insanları yan yana dizdiğimizi düşünün. Sizce dünyanın çevresini kaç defa sarardı veya sarabilir miydi?

Sizin de bazen aklınıza “Dünyanın tamamını hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurmak için kaç insan gerekir?”, “Dünyadaki tüm insanları bir araya toplasak ne kadar alan kaplar?” gibi sorular geliyor mu?

Bugünkü konumuz da benzer bir soru: Dünyadaki tüm insanlar yan yana dizildiğinde dünyayı kaç kez sarabilir? İlk önce tahmininizi yapın, sonra okumaya başlayın. :)

Başlangıçta bazı varsayımlarda bulunmamız gerekiyor:

Ortalama bir insanın omuz genişliği yaklaşık 50 cm (0,5 metre) olarak kabul edilebilir.

(0,5 metre) olarak kabul edilebilir. Dünya'nın çevresi ekvator boyunca yaklaşık 40.075 kilometredir (40.075.000 metre).

(40.075.000 metre). Dünya nüfusu ise şu an yaklaşık 8 milyar kişidir (8.000.000.000).

Gelelim hesaplama kısmına:

Eğer 8 milyar insan yan yana dizilirse, toplam uzunluk:

8.000.000.000 x 0,5 metre = 4.000.000.000 metre = 4.000.000 kilometre

Dünyanın çevresi 40.075 kilometre olduğuna göre, bu uzunluk dünyanın çevresini ne kadar sarabilir?

4.000.000 ÷ 40.075 ≈ 99,8

Yani dünyadaki tüm insanlar yan yana dizildiği takdirde dünyanın çevresini hemen hemen 100 defa sarabilir! Zihnimizde canlandırmak bile zor...

Başta yaptığınız tahmin kaçtı? Tutturabilen var mı? Yorumlara yazın!

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