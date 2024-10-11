Dünyadaki Tüm İnsanları Bir Araya Getirsek Ne Kadar Alan Kaplardı? Sonucun Bu Kadar Şaşırtıcı Olacağını Hesaplarken Biz de Bimiyorduk!

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Dünyada yaşayan insanların hepsini bir araya getirdiğimizi düşünün. Sizce ne kadar alan kaplardı? Somut örnekler verdiğimiz içeriğimizde sonucun sizi şaşırtacağından eminiz…

Dünyada yaşayan insanların sayısı her geçen gün artıyor ve şu anki tahminlere göre dünya nüfusu 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 kişiye ulaşmış durumda. 

Peki, bu kadar insanı bir araya getirsek ne kadar alan kaplardık? Hemen hesaplayalım!

Her bir insana 1 metrekarelik bir alan ayırdığımızı varsayalım.

dünyadaki tüm insanlar

Herkese 1 metrekare verdiğimizde, tüm dünyadaki insanların toplamda 8 milyar 73 milyon 859 bin 407 metrekare (m²) yer kaplayacağını söyleyebiliriz. 

Bu da oldukça büyük bir sayı gibi görünse de kilometrekareye çevirdiğimizde çok daha anlamlı bir ölçü birimi elde ediyoruz.

1 kilometrekare (km²) = 1 milyon metrekare olduğundan, bu toplam alanı kilometrekareye çevirdiğimizde şu sonuca ulaşıyoruz:

8,073,859,407 m² * 10⁻⁶ = 8,073.86 km²

Yani dünyadaki tüm insanları yan yana dizsek, sadece 8,073.86 kilometrekarelik bir alan yeterli olacaktır.

Bu sayıyı gözümüzde canlandırmak için tanıdık bölgelerle kıyaslayalım:

dünyadaki insanlar

Hepimizin bildiği Kıbrıs Adası'nın yüzölçümü yaklaşık 9,250 km². Yani tüm dünyadaki insanlar, nizami bir şekilde bir araya gelirse Kıbrıs Adası'nın %87'lik bir kısmı bile yeterli olurdu! Evet, yanlış duymadınız. Dünyadaki tüm insanları Kıbrıs Adası'na sığdırabiliyoruz ve hâlâ biraz yer kalıyor!

Başkentimiz Ankara'nın yüzölçümü ise 24,521 km². Dünyadaki bütün insanları yerleştirmek için Ankara'nın yalnızca %33'lük bir kısmı yeterli olacaktır. Yani başkentimizin üçte biri kadar bir alana, dünyadaki herkes sığabilir.

Sonuç olarak…

dünyadaki insanlar

Dünyadaki tüm insanları bir araya getirdiğimizde düşündüğümüzden çok daha küçük bir alan kaplıyoruz. Bu hesaplamalar bize, aslında ne kadar büyük bir dünya üzerinde yaşadığımızı ve insan nüfusunun büyüklüğüne rağmen yer kaplama açısından ne kadar küçük olduğumuzu gösteriyor…

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