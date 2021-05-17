Turizm Bakanı'nın Eşi: İnsanların Sağlığı ile Oynanıyor

Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, Instagram Hikayeler üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda çocuğuna almış olduğu bir meyve suyu kutusundan küf benzeri bir mantar doku çıktığını söyledi. Meyve suyunun üreticisi Dimes'ten ise konuyla ilgili detaylı bir açıklama geldi.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Instagram hesabı üzerinden son derece dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Marketten alıp çocuğuna içirdiği elma suyunun tadında bir tuhaflık olduğunu farkeden Ersoy, kutuyu kesip meyve suyu kutusunun içindeki manzarayı takipçileri ile paylaştı.

"Bakın insanların sağlığı ile nasıl oynanıyor" diyen Pervin Ersoy'un paylaşmış olduğu fotoğrafta meyve suyu kutusunun altında küf benzeri korkunç bir mantar dokunun oluştuğu görülüyor. Söz konusu paylaşımın bir bakan eşi tarafından yapılmış olması, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı ve söz konusu meyve suyunun üreticisi olan Dimes, konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

"Tüketicimiz ile iletişime geçilmiş, prosedürümüz gereği şirketimiz bünyesinde görev yapan çalışanımız tarafından tüketicimizden bahsi geçen ürün teslim alınmış, yine tüketicinin bilgisi dahilinde tesisimizde ilk mikrobiyolojik analizler yapılmıştır" diyen Dimes, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Yapılan analize göre, şikayete konu ürün “1712 IZ-M25” parti numaralı ve 17.06.2022 tavsiye edilen son tüketim tarihli litrelik %100 Elma Suyu ürünüdür. Tüketicimizin kamu ile paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü ve bizlerin yaptığı detay analizlerde tespit ettiğimiz üzere ambalajın kapak kısmında deformasyon ve paketin alt kısımlarında ıslaklık vardır.

Ambalaj içerisinde bulunan maddenin, paketin sızdırmazlığının bozulması sonucu hava alması nedeniyle oluşan basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğunu tespit edilmiştir. Şikayete konu üründe “üretim kaynaklı” (yetersiz ısıl işlem uygulaması gibi) bir mikroorganizma üremesi söz konusu değildir. Zaten böyle bir durum vuku bulduğunda, üretim hattındaki tüm ürünler etkilenir ve bu problem kalite kontrol aşamalarında tespit edilir. Şikayete konu ürünün şahit numunelerinde mikrobiyolojik oluşum tespit edilmemiştir.

Ürünün, depolama, nakliye veya raflarda sergilenirken bulunduğu koşullardan kaynaklı ambalajının zarar görmesi ve hava alması sonucunda, yani üretimden kaynaklanmayan sebepler ile fabrika sonrasında kontrolümüz dışında bir küflenme meydana gelmiştir."

Pervin Ersoy, olayla ilgili şikayetlerinin ardından Dimes'ten kendisine gönderilen mesajı ve kendisinin şirkete vermiş olduğu yanıtı şu şekilde paylaştı: