Türk Hava Yolları'ndan HES Kodu İle İlgili Açıklama

Türk Hava Yolları (THY), kişiye özel Hayat Eve Sığar (HES) koduyla iç hat yolcu kabulünü sağlayacak. Uçuşa elverişli olmayan yolcuların ise uçuşa alınmayacağı açıklandı.

HES kodu uygulaması, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların seyahatlerinde zorunlu olarak getirilmişti. Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden konuyla ilgili yolculara yönelik yapılan duyuruda şu açıklamaya yer verildi:

“Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz sizlerin güvenliği ve sağlığıdır. Uçuşlarımızda seyahat edilebilmesi için sizlerin sağlığının uçuşa elverişli olması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlık bakanlığı tarafından yürütülen 'Hayat eve sığar' projesine uygun olarak, yolcularımızın iç hat uçuşlarımıza kabulü, kişiye özel üretilen 'Hayat eve Sığar (HES) kodu ile sağlanacaktır. HES kodu zorunlu bir alan olup biletleme işlemleri sırasında yolcularımızdan talep edilecektir. HES kodu üzerinden uçuşa 24 saat kala yolcularımızın sağlık durumu kontrol edilecektir. Biletleme esnasında ve havalimanında yapılacak LES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcularımız uçuşa alınmayacaktır."

Bebek Yolcularda HES Kodu Aranmayacak

Belli bir süre geçerli olacak Hayat Eve Sığar (HES) kodu, tüm iç hat yolcu uçuşlarında zorunlu hale getirildi. Kodun, seyahat bitiş tarihinden en az 7 gün daha geçerli olması şartı bulunuyor. Bu şartlara uyum sağlamayan yolcuların rezervasyonları onaylanmayacak. HES kodu, bebek yolcular için zorunlu olmayacak.

Bugünden itibaren alınmaya başlanan HES kodu ile ilgili bilgilere şurada hazırladığımız haber üzerinden ayrıca ulaşabilirsiniz.