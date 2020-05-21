Seyahat Etmek İçin Gerekli Olan HES Kodu Nasıl Alınır?

Koronavirüs salgını kapsamında geliştirilen Hayat Eve Sığar isimli uygulamanın yeni bir özelliği daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz gün açıklandı. "HES" isimli bir koddan bahseden Koca, bu kodun ilk etapta seyahat için kullanılacağını ifade etti. Peki HES kodu nedir ve nasıl kullanılacak?

Bir süredir Türkiye'nin gündeminin de merkezinde olan koronavirüs salgını ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm hükümet yetkilileri tarafından atılan adımlar, bir yandan vatandaşların sağlığını korumaya diğer yandan da salgının kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın dün akşam itibarıyla açıkladığı HES, aslında Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulamanın kısaltılmış hali. Kısa bir süre önce kullanıma sunulan bu mobil uygulama, insanların bulunduğu konumların salgın açısından durumunu dahi gösterebilen kapsamlı bir uygulama. En azından bir süre, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak gibi görünen bu uygulama, artık şehirlerarası seyahatlerde de kullanılacak.

HES kodu nedir?

Hayat Eve Sığar isimli uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uygulamanın özelliklerinden bir tanesinin de kullanıcılara rehberlik etmek olduğunu ifade etti. Sözlerini biraz daha derinleştiren Koca, 10 milyondan fazla kişinin indirdiği Hayat Eve Sığar isimli uygulamanın salgından sonraki yaşamda insanlar için bir dış ortam rehberi olacağını söyledi.

Dün itibarıyla bilgi sahibi olmaya başladığımız HES kodu da Hayat Eve Sığar uygulamasının işlevlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama üzerinden erişilebilecek olan bu kod, aslında bizlerin koronavirüsle ilgili detaylı verilerini içeriyor. Kimlik numaraları gibi sabit olmayan, tekrar tekrar üretilebilen kodlar, neredeyse ihtiyaç duyulan her alanda kullanılabilecek.

HES kodu nasıl kullanılacak?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabilecek olan HES kodu, ilk etapta seyahatlerde kullanılacak. Bu kod, ulaştırma görevlileri tarafından kontrol edildikten sonra ilgili vatandaşın herhangi bir koronavirüs geçmişinin olup olmadığı anlaşılacak. Bu sayede vatandaşlara özel tedbirler alınabilecek ve yolculuk esnasında kimlerin kimlerle temas ettiği takip edilmiş olacak. Yani HES kodu, salgının kontrol altına alınmasında önemli bir silah olacak.

Hayat Eve Sığar uygulamasına erişemeyen vatandaşlar, kimlik numaraları ile de HES kodu alabilecekler

Vatandaşların bir akıllı telefona ya da Hayat Eve Sığar uygulamasına sahip olmama durumunu görmezden gelmeyen yetkililer, HES kodunun temini için ikinci bir yöntem daha sundular. Bu yöntemde "2023"e aralarında boşluk bırakılmış bir şekilde HES / T.C. Kimlik Numarası / T.C Kimlik Seri Numarası son 4 hane / HES kodunun kaç gün geçerli olacağı (/ simgesi mesajda yer almayacak) bilgilerin yer aldığı bir kısa mesaj göndermek, HES kodu almak için yeterli olacak.

Hayat Eve Sığar uygulamasını nasıl indirebilirsiniz?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar isimli mobil uygulama hem Android hem de iOS platformlarında yer alıyor. Platformların resmi uygulama mağazalarını kullanarak erişebileceğiniz Hayat Eve Sığar'ı indirmek isterseniz, sizler için hazırladığımız detaylı rehberi inceleyebilirsiniz.