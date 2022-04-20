Türk İllüstratörün Çizimi Billie Eilish Konserlerinde!

Daha önce çizimleri ABD'de reklam panolarına asılan Türk illüstratör Yaşar Vurdem, bu kez eseriyle Eilish'in konserlerinde yer alacak. Vurdem'in eseri, konser öncesi yansıtılan videolarda ilk gösterilen eser olacak.

Türk sanatçılar dünya çapında başarılara ulaşmaya devam ederken geçtiğimiz aylarda illüstratör Yaşar Vurdem, tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Genç sanatçı, günümüzün en büyük yıldızlarından Billie Eilish için Adobe’un çizim kampanyasına katılan tek Türk olarak çizimini Adobe’a ve Eilish’e beğendirmeyi başarmıştı. Vurdem’in çizimleri ABD sokaklarında reklam panolarına asılmıştı.

Billie Eilish çizimi dışında da harikalara imza atan ve atmaya devam eden Vurdem, bugün de yepyeni bir haberle bizlere ulaştı. Vurdem, reklam panolarında kullanılan ve Billie Eilish’in de çizimi panoda görerek tepki verdiği o eserinin bu kez Eilish’in 2022 Happier Than Ever dünya turunda konserlerin açılış videosunda kullanılmak üzere seçildiğini açıkladı.

Çizdiği eser, Billie Eilish konserlerinin öncesinde ekranlara yansıtılıyor

Yaşar Vurdem’in çizimi, konser öncesinde dev ekranlardan seyircilere gösterilecek olan videoda ilk sırada yer alıyor. Konser öncesi yansıtılan video, Billie Eilish tarafından bireysel olarak seçilen diğer sanatçıların eserlerine de yer veriyor. Yaşar Vurdem’in çiziminin ilk sırada çıktığı o eserler, konser öncesinde yukarıdaki şekilde ekranlara yansıtılıyor.

Başarılı sanatçı Yaşar Vurdem ile dijital çizime meraklı olan herkes için bir röportaj gerçekleştirmiştik. Vurdem, bu röportajında bu sanat dalına yeni başlayacak olanlara tavsiyelerini sunmuş, kendi üretim sürecinin detaylarını paylaşmış ve hangi araçları kullandığını açıklamıştı. Yaşar Vurdem röportajımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz: