Türk tasarımcı Hasan Kaymak, iPhone 13 Pro başta olmak üzere iMac Pro, AirPower ve AirTags için konsept tasarımlarını paylaştı. iPhone 13 Pro konsepti, çentiksiz ekranı ile yüz güldürürken kaldırılan şarj girişiyle "sen de mi?" dedirtiyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 23 Mart’ta bu yılki ilk lansman etkinliğini gerçekleştirecek ve yeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunacak. Söz konusu etkinlikte Apple M1 işlemciden güç alacak yeni iMac Pro’nun yanı sıra MagSafe deneyimini bir atım öteye taşıyacak AirPower ve AirTags’in tanıtılabileceği söyleniyor.

Türk tasarımcı Hasan Kaymak, yaklaşık iki hafta sonra gerçekleştirilecek etkinlik için yeni bir konsept tasarım videosu oluşturdu. Videoda yukarıda saydığımız ürünlere ek olarak iPhone 13 Pro’ya da yer veren Kaymak, Apple hayranlarını heyecanlandıracak bazı detaylara yer veriyor.

Konsepte göre AirPower'ı duvara sabitleyerek bir şarj istasyonuna çevirebileceksiniz

Videodaki dikkat çeken ilk ürün, aynı anda hem AirTags’i hem de iki farklı iPhone’u şarj edebilen AirPower oluyor. Tıpkı geçtiğimiz yıl duyurulan MagSafe gibi mıknatıslı yapıya sahip olacak AirPower, mobil kullanımın yanı sıra sabit bir şarj cihazı olarak da kullanılabilecek. Arkasındaki boşluklar sayesinde duvara sabitlenebilen AirPower, bir şarj istasyonu gibi kullanılabilecek.

iPhone demişken; Hasan Kaymak, iPhone 14’te beklenen bazı değişikliklere iPhone 13 Pro konseptinde yer veriyor. Bunların başında ise çentiksiz, gerçek uçtan uca tasarım ve kaldırılan şarj girişi yer alıyor. Kaymak, iPhone 12 ailesindeki düz ekran çerçevelerini korurken arka kamera tasarımında önemli bir güncellemeye gidiyor.

iPhone 13 Pro'da şarj girişine veda edebilirsiniz

Tüm akıllı telefon üreticileri gibi Apple da bir gün çentiklerden kurtulacak. Bu önemli değişim, iPhone 13 Pro da olur mu bilinmez ancak Hasan Kaymak tarafından sunulan çentiksiz iPhone 13 Pro tasarımının göze çok daha hoş geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Apple’ın iPhone’lardan şarj girişini kaldırabileceği de bir süredir konuşuluyor ve Hasan Kaymak, bu söylentilere kulak vererek paylaşmış olduğu iPhone 13 Pro konseptinde Lightning girişine veda ediyor. Dolayısı ile iPhone’lar için tek şarj opsiyonu, kablosuz şarj haline geliyor. Apple’ın böyle radikal bir tasarım değişikliğini gerçekten uygulayıp uygulamayacağını şimdiden kestirmek ise zor.

Hasan Kaymak’ın iPhone 13 Pro, AirPower ve iMac Pro konseptleri