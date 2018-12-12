1 Ocak'tan itibaren geçilecek olan AKN'siz internet dönemi ile ilgili korkulan maalesef gerçek oldu. Fiyatlar sadece cepleri değil, kullanıcıları komple yakacak gibi duruyor.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren AKN'siz internet dönemi başlıyor. Bir süre önce hem Superonline hem de Türk Telekom cephesinden, AKN'siz döneme geçişte herhangi bir koşul ve şart aranmadan, ek kota veya farklı paketlere geçiş gibi kafa karıştırıcı durumlar olmadan direkt geçiş imkanı sağlanacağı duyurulmuştu.

Geldiğimiz noktada, mevcut internet aboneliğinin taahhütü sürenler için herhangi bir sorun bulunmuyor. Mevcut aboneler, alabileceği maksimum hızı, ay içerisinde herhangi bir AKN veya kotaya takılmadan ve ekstra bir fiyat ödemeden kullanacaklar. Ancak yeni abone olacaklar için açıklanan fiyatlar adeta dudak uçuklatıyor.

Türk Telekom'un AKN'siz (Yalın) İnternet Tarife Ücretleri

4 Mbps : 59,90 TL

: 59,90 TL 6 Mbps : 69,90 TL

69,90 TL 8 Mbps : 79,90 TL

79,90 TL 16 Mbps : 92,90 TL

92,90 TL 24 Mbps : 119,90 TL

119,90 TL 35 Mbps : 149,90 TL

: 149,90 TL 50 Mbps : 249,90 TL

: 249,90 TL 100 Mbps : 335,90 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere en ucuz fiber internet (24 mbps) tarifesinde taban fiyat tam 120 TL olarak güncellenmiş durumda. Yukarıdaki fiyatların tamamının 24 ay taahhütlü fiyatlar olduğunu ve her tarife için ilk yılın sonundan itibaren 10 TL fazla ödemeniz gerekeceğini belirtelim. Yayınlanan fiyat listesinin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Örnek olarak en düşük hız limiti olan 4 Mbps internet için ilk 12 ay boyunca ayda 59.90 TL, sonraki 12 ay için ayda 69.90 TL ödemeniz gerekiyor. Fiyatlara ve hızlara bakınca, adeta AKN değil de sadece AKN'li tarifeler kaldırılmış gibi duruyor. Nitekim bu kadar fiyat farkı vererek zaten AKN'siz tarifeler kullanılabiliyordu.

Tarife açıklandığından beri hem sosyal medyada hem de tarifenin paylaşıldığı platformlarda tepkiler çığ gibi büyüyor. Sizler de açıklanan tarife ile ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.