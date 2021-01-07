Türk Telekom, resmi internet sitesinden gerçekleştirdiği planlı internet kesintisi duyurusu ile önümüzdeki iki gün boyunca bazı şehirlerde kısa süreli internet kesintisi uygulayacağını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile önümüzdeki iki gün boyunca bazı il ve ilçelerde kısa süreli olarak internet kesintisi olacağını duyurdu.

Türk Telekom, söz konusu kesintilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” ifadelerini kullandı.

7-8 Ocak'ta bazı bölgelerdeki Türk Telekom kullanıcıları internet kesintisi yaşayacak

Türk Telekom’un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler Trabzon, Ortahisar; İstanbul, Beykoz; Adıyaman, Merkez; Antalya, Akseki; Hatay, Hassa; Hatay, Antakya; Bitlis, Mutki; İstanbul, Ümraniye şeklinde olacak. Kesintilerin bölgelere göre tarih ve saati ise şu şekilde: