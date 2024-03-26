Geçtiğimiz günlerde yabancılara oturum izni hizmeti verildiğini görmüştük ancak yakın zamanda Türk vatandaşlığının da CitizenX sitesinde bir "ürün" gibi satıldığını görmemiz bir hayli olası. Hayır, şaka yapmıyoruz. Gelin, işin aslını beraber inceleyelim.

Türkiye'ye yerleşmek isteyen yabancı kişilerin birtakım "özel" kişilerden oturum izni aldığını daha önce duymuştuk.

Ancak şimdi bahsedeceğimiz konu bunun bir üst seviyesi: Altın Vize'ye ek olarak bazı ülkelerden vatandaşlık satın alınabilecek. Üstelik bu listede Türkiye de var.

Peki nedir bu site ve insanlara ne vadediyor?

CitizenX adıyla hizmet veren site, en basit tabirle vatandaşlık satıyor. Listede şimdilik Türkiye yok ancak sitede belirtildiği üzere yakın zamanda gelmek üzere.

Sitedeki bilgilere bakıldığında El Salvador vatandaşlığı için 1 milyon dolar, Türk vatandaşlığı için 400 bin dolar, Vanuatu vatandaşlığı için 130 bin dolar talep edildiğini görüyoruz.

Sitede en çok dikkat çeken bir diğer bilgi ise vatandaşlık hizmeti satın alan kişilerin verilerinin, İsviçre tarafından korunuyor olması. E hâliyle insanın aklına ilk olarak şu soru geliyor: İsviçre, bu siteyi fonluyor olabilir mi?

Neden mi bu soruyu soruyoruz? Çünkü listedeki ülkelerin birçoğu neredeyse üçüncü dünya ülkesi. Özellikle Türkiye gibi Avrupa ülkelerine geçiş yolu olarak bilinen ülkelerde vatandaşlık almak, sitenin açıklamasına göre epey kolay.

Süreç, adım adım ilerliyor.

İlk olarak vatandaşlık alacağınız ülke belirleniyor. Listede şu anlık Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Kitts ve Nevis ile Vanuatu dâhil olmak üzere tüm önemli Karayip vatandaşlık programları yatırım yoluyla destekleniyor.

Yakın zamanda Türkiye'nin yanı sıra Malta ve El Salvador'un da vatandaşlıkları site üzerinden satılabilecek. Bütün bunlara ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan için de Altın Vize satışı gelecek.

İkinci adım ise bilgilerinizi siteyle paylaşmanız, tabii hangi bilgiler ne olduğu yazmıyor. Sonraki adım ne mi? Oturup beklemek... Evet, vatandaş olmak işte bu kadar kolay. Üstelik kendileri, %10 oranında sabit bir ücret alıyor.

Yani vatandaşlık satın almak isteyen kişi, asgari tutardan daha fazla yatırım yapmaya karar verse bile ücreti en düşük tutara göre hesaplanıyor.

Sitede Türk pasaportu hakkında yazılanlar ise epey ilginç.

Biliyorsunuz ki Türkiye'de yatırım yoluyla vatandaşlık son altı yılda önemli ölçüde popülerlik kazandı. ABD'den tutun Çin'e kadar pek çok insan, ülkemizde yatırım amaçlı konut satın almıştı ki hâlâ bu süreç yoğun bir şekilde devam etmekte.

Ancak sitedeki program, banka hesabı mevduatları, gayrimenkul yatırımları ve devlet tahvilleri de dâhil olmak üzere pek çok yatırım seçeneği de sunuyor.

Türkiye'nin, Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasında bulunması özellikle vurgulanmış. Avrupa Birliği'ne resmî olarak aday olduğu da en dikkat çeken noktalar arasında. Özellikle İsviçre tarafından korunan bu sitenin, böyle bir bilgilendirme vermesi tesadüf mü bilemiyoruz.

Üyeliğin gerçekleşmesi hâlinde Türk pasaportu sahiplerine tüm Avrupa'nın kapılarının açılacağı da ayrıca belirtilmiş. Üstelik Türkiye hakkında yazılan bu bilgiler "Vatandaşlık Alınması En Kolay 3 Ülke" başlığında bulunuyor.

Ne desek bilemedik, bazen kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir nokta olur ya... İşte ülke olarak tam da bu durumu yaşıyoruz.

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