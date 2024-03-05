Kişisel verilerimizin Telegram kanallarında satışa çıktığı yönündeki haberler son günlerde sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ancak sanılanın aksine bu ticaret(!) çok da yeni değil.

Bundan iki yıl kadar önce, E-Devlet'te yer alan bilgilerin sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Sonrasında da tüm vatandaşlarımızın bilgileri internette satılmıştı. Son günlerde de Telegram üzerinden bilgilerimize erişilebildiği ifade edilmişti. Peki bu durumun aslı astarı nedir?

Bilgilerimiz bir süredir maalesef ortalıkta

Telegram üzerinde ortaya çıkan verilerin güncel olduğu iddia ediliyor olsa da bu verilerin güncel olmadığı yönünde görüşler de mevcut. Öte yandan baktığımızda sızdırılan ve satılan veriler aslında yeni bilgiler olmaktan ziyade verileri elde eden hackerlar, bu verilerden para kazanabilmek için alternatif bir yöntem geliştirmiş gibi gözüküyor.

Daha önce Yemek Sepeti, Getir, e-Nabız, e-Devlet gibi platformlara ait verilerin sızdırıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Her yıl pek çok platformdaki verilerin sızdırıldığı da haberlerimizde sıklıkla kendine yer buluyor. Dijitalleşmeyle birlikte bu bilgilerin güvenliği de ciddi bir sorun oluşturmaya başlamış durumda. Hackerlar da bu bilgileri derleyerek algı operasyonları da gerçekleştirebiliyorlar.

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