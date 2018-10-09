Türkçe, İngilizce ve Arapça Konuşabilen Akıncı-4 Geliyor

AkınRobotics fabrikasında üretilen yapay zekalı robot 3 dil konuşabiliyor; 4. dil olan Rusça'yı da öğrenmeye başladı.

Ülkemizde daha önce Akınsoft adı altında çalışmalar yürüten ve AkınRobotics adında farklı bir fabrika ve birimle çalışmalarını sürdüren ekibin yeni robotu Akıncı-4'ün geliştirilmesine devam ediliyor. İnsansı robot olarak adlandırılan Akıncı-4, 37 eklem noktası sayesinde yürüyebiliyor ve 3 dil konuşabiliyor.

Akıncı-4'ün üstün özellikleri bunlarla da sınırlı değil: Yapay zekası ve görüntü işleme yazılımı ile 3D görüntüleme yeteneğine sahip olan Akıncı-4, insanları tanıyabiliyor ve görsel algılama özelliği ile yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor. Akıncı-4'ün derin öğrenme özelliği ile birçok farklı iş sektöründe görev yapabileceği belirtiliyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, Akıncı-4 ile ilgili şunları söyledi:

"Akıncı-4'ün 10 tanesi parmaklarda olmak üzere 37 eklem noktası var. Akıncı-4'ün tüm motorlarını, devrelerini ve anakartını tamamen kendi fabrikamızda ürettik. Mühendislerimiz tarafından tamamen yerli olarak üretilen yazılımımız sayesinde robotu istediğiniz göreve programlayabiliyorsunuz. Üzerinde bulunan sensörler sayesinde tatma duyusu hariç dört duyuyu (konuşma, duyma, koklama ve görme) çok rahat şekilde kullanabiliyor. Akıncı-4, yapay zekaya sahip, insanları görüp tanıyor, tanıştığı kişiyi unutmuyor, bir sonraki seferde hatırlıyor."

Robotun meziyetlerine değinen Akın, uzun vadede ülkeye büyük faydalar getireceğinden de söz etti:

"Akıncı-4, Ellerindeki basınç sensörleri ile istediğini çok rahat şekilde tutabiliyor. Yine koku sensörleriyle birçok kokuyu algılayacak seviyeye getirdik. Yaş ve cinsiyet analizi yapıyor, isim tanıma özelliğine sahip. Sensörler vasıtasıyla sizden aldığı bilgileri kendi 'kütüphane bilgisi' dediğimiz internet bilgisiyle kıyaslayarak yorum yapabiliyor. Derin öğrenme sistemiyle öğrettiğiniz birkaç bilgiyi sentezleyerek yeni bilgi üretebiliyor. Henüz bu özelliklerde Türkiye'de bir robot yok. Akıncı-4 dünyadaki insansı robotların belki çok daha az gerisinde ama yakın zamanda dünya standartlarını yakalayacağımızdan şüphemiz yok."