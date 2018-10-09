Van'da Dolu Yağışını Durdurabilen Makine Geliştirildi

Van'da faaliyetlerini sürdüren İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) tarafından dolu önleme makinesi üretildi.

Van'da yaklaşık bin dönümlük bir alana kurulan dolu önleme makinesinin çalışma prensibi aslında oldukça basit: Bu makineyle, yerden tam 12 kilometreye kadar gaz püskürtülüyor ve suyun kristalleşmesi engelleniyor. Bu sayede suyun yere dolu olarak değil yağmur olarak düşmesi sağlanıyor.

Daha önce Azerbeycan'a da ithal edilen bu cihazın gelecekte birçok farklı ülkeye ihraç edilerek, ciddi bir ekonomi oluşturulması planlanıyor. Daha önce İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenileri eklenmesi için 10 milyon euro'ya yakın bir yatırım yapılmıştı. Dolu Önleme Makinesi ile bu yatırımın karşılığının alındığı görülüyor.

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Yapılacak tüm üretimlerde ihracat odaklı, teknolojiyi kullanan, yenilikçi iş fikirlerine yer vereceğiz demiştik. Burada bir ilki de başardık. Türkiye'de olmayan, ilk kez Van'da üretilen dolu önleme makinesini Van İŞGEM'de üretmeye başladık. Bir girişimci, bize müracaat etmişti, kendisine yer ve imkan verdik. Bu üretimi başardılar. İlk üretimimizi ihracatımızı Azerbaycan'a yaptık. İkinci üretimimizi de Yozgat'taki Türkiye'nin en büyük meyve bahçesine göndereceğiz."

Cihazın özellikle mahsulü telef olan çiftçiler için önemli olduğunu belirten Gedik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu cihaz kurulduğu yaklaşık bin dönümlük alanda dolu yağmasını engelliyor. Sağlığa ve çevreye zararı yok. Bu ürün, ithal edilen bir üründür normalde; ama artık ithalatı yapılmıyor. Van'da üretimi yapılıyor ve yurt dışına ihracatı yapılıyor. Bu vesileyle çiftçilerimizin zarar görmesini engellemiş olacağız."