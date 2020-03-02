Her ne kadar kağıda basılı olan kitaplar ile aynı hazzı vermese de e-kitapların popülerliği giderek artıyor. Buna bağlı olarak E-Devlet bünyesinde verilen bir hizmet, vatandaşların 17 binden fazla esere ücretsiz olarak ulaşmalarını sağlıyor. Peki ücretsiz e-kitap nasıl indirilir? Gelin birlikte bakalım.

Elektronik kitaplar (e-kitap) son dönemin en gözde okuma alışkanlıklarından birini oluşturuyor. Herkes için keyifli ve rahat bir kullanım sağlayan bu ürünler ve hizmetler için tek yapmanız gereken şey sadece aracına ulaşmanız olacak. Kitap okumak için söz konusu araçlara hızlıca ulaşabilir ve kendinize dair bir seçeneği de kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

Bu seçeneklerden birisini de binlere esere ulaşmanızı sağlayan E-Devlet sunuyor. Halk Kütüphanelerinin arşivini elektronik olarak sunan resmi hizmet sayesinde, okurlar binlerce esere ücretsiz şekilde elektronik olarak olaşabiliyorlar. Halk kütüphanelerine üye olan her birey, E-Devlet üzerinden kolaylıkla kitap indirebiliyor.

E-Devlet’in ücretsiz e-kitap hizmetinde neler var?

E Devlet tarafından sunulan ücretsiz e-kitap hizmetinde 60 sayfaya kadar çıktı alma imkanı ve 60 güne kadar ödünç alma imkanı bulunuyor. Yani dijital bir zamanlama veriliyor ve bu süre içerisinde kitap için erişim kapanıyor. Sonrasında yine kendi erişiminizi oluşturabilir ve tekrar bir 60 günlük süre daha alabiliyorsunuz.

Ülkemizin 81 ilindeki halk kütüphanelerinin tamamına üye olan herkes bu kütüphaneden yararlanabiliyor. Ayrıca bunun dışında da 19 farklı ilçenin de kütüphanesine üye olan bireyler erişebiliyor bu hizmete. Siz de bir halk kütüphanesi üyesi iseniz kolaylıkla e-kitap indirebilir ve okuyabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden ücretsiz e-kitap nasıl indirilir?

Buraya tıklayarak E-Devlet giriş yapın,

Ardından buraya tıklayarak Kültür ve Turizm Bakanlığı sayfasına ulaşıyoruz.

sayfasına ulaşıyoruz. Bu bölümden Milli Kütüphane üyeliği için başvuruda bulunabilir ve ardından detaylı tarama yapabilirsiniz.

için başvuruda bulunabilir ve ardından detaylı tarama yapabilirsiniz. Başvurunuzun ardından (ya da mevcut Milil Kütüphane üyeliğiniz var ise) yine aynı menü üzerinden kitap taraması yapabilir ve 17 binden fazla kitaba Epup ve PDF formatı ile ulaşabilirsiniz.

Ardından gerekli dosyaları indirerek okumaya hemen başlayabilirsiniz.

Eğer bir E-Devlet üyeliğiniz var ise hemen giriş yaparak arama kısmına e-kitap yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra site sizi söz konusu halk kütüphaneleri sayfasına yönlendiriyor ve zaten giriş yapmış olduğunuz için kütüphane üyeliklerine dair bir sayfaya ulaşmış oluyorsunuz.

Pek çok kitap için sunulan bu hizmet, arşivdeki bütün kitapları kolaylıkla bilgisayarınıza indirme yapabilmenizi sağlıyor. Bu süreç ile birlikte hem kolay bir okuma yapabilecek hem de pek çok kaynağa ücretsiz olarak ulaşmış olacaksınız. Özellikle eski Türkçe eserlere ulaşmanın oldukça zor olduğu günümüzde bu eserlerin dijital hallerine ulaşmak bulunmaz bir nimet diyebiliriz.

İndirilen e-kitapları nasıl açabilirsiniz?

İndirilen e-kitapları açmak için karşınızda 3 farklı yol çıkıyor. Bunlardan ilki bir e-kitap okuyucu sahibi olmanız oluyor. Şayet elektronik kitap okuyucunuz var ise indirdiğiniz kitabı söz konusu okuyucunun yazılımı ile birlikte kitap içine atabilir ve uygun formatta okumaya başlayabilirsiniz.

Bir ikinci yol ise bilgisayarda okuma yöntemi oluyor. Bunun için ise bilgisayarın kendi PDF okuyucu formatı ile birlikte rahatlıkla kitaplarınızı açabilirsiniz. Bazı kitaplar için EPUB formatı bulunduğu için tercihe göre farklı sitelerden EPUB okuyucu da indirebilirsiniz. Ama bilgisayar içindeki okuma veriminiz çok konforlu olmayabileceği için genellikle PDF olarak okumak tercih ediliyor.

iOS ve Android için ise genellikle Amazon Kindle uygulaması kullanılıyor. Tabi farklı uygulamalar da var ama pek çok formatı rahatlıkla açabileceği için hem PDF uygulamaları hem de yalnızca e-kitap için oluşturulan Amazon Kindle uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Aşağıdan uygulamayı indirerek telefonunuzdan da konforlu bir okuma yapabilirsiniz.

Amazon Kindle:

Yapımcı: Amazon Mobile LLC

Boyut: 58 MB

Puan: 4,1/5

Kendi mağazasında binlerce e-kitap, çizgi roman ve dergi bulunan Amazon Kindle, en popüler uygulamalardan biri. Kitap okurken notlar alabilir veya işaret bırakabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kapatıp tekrar açtıktan sonra son kaldığınız sayfadan devam edebilirsiniz. Bu tarz özellikler farklı bir cihazda oturum açsanız da kayıtlı olarak kalıyor. Yani farklı cihazlarda da bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Amazon Kindle indir: