Turkcell Çökmüş Durumda: Aramalar Yarıda Kesiliyor

Bazı kullanıcılar tarafından aktarılan bilgilere göre Turkcell'in sesli arama hizmetinde kesintiler yaşanıyor. Kesintilerin kaynağı ile ilgili henüz bir açıklamada bulunulmuş değil.

Türkiye’nin en popüler mobil operatörlerinden biri olan Turkcell, bir çökme sorunu ile karşı karşıya kalmış gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar tarafından aktarılan bilgilere göre Turkcell’in arama hizmetinde ciddi kesintiler yaşanıyor.

Aramaları yarıda kesilen Turkcell kullanıcıları, şikayetlerini sosyal medya üzerinden şirkete ulaştırmaya başlamış durumda. Turkcell Müşteri Hizmetleri’nin resmi Twitter hesabı, söz konusu hizmet kesintisinin bilgileri dahilinde olduğunu ve ekiplerin sorun ile ilgilendiğini belirtti.

Twitter kullanıcılarının arama kesintileri ile ilgili şikayetleri ve Turkcell'in yanıtı şu şekilde;

Konu ile ilgili olarak Turkcell cephesinden yeni açıklamalar gelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.