Turkcell, Rekabeti İhlal Ettiği Gerekçesiyle 92 Milyon TL Para Cezasına Çarptırıldı

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Rekabet Kurumu, Turkcell'e 91,9 milyon TL değerinde para cezası verdi.

Türkiye'nin en köklü operatör şirketlerinden Turkcell, Rekabet Kurumu tarafından rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle "91 milyon 942 bin 343 lira 31 kuruş" değerinde para cezasına çarptırıldı. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'ye verilen ceza, Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuru ile kamuoyuna bildirildi.
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Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin, distribütörlerine ve bayilerine yönelik yeniden satış fiyatının tespiti ve münhasırlık uygulamaları yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlalini gerçekleştirip gerçekleştirmediği yönünde yürütülen ek çalışmanın sonlandırıldığı açıklandı. Bu doğrultuda Turkcell'e, 2010 mâli yılı yıllık gayri sâfi gelirlerinin %1,125 oranında olmak üzere para cezası verildi.
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Rekabet Kurumu'nun vardığı karar neticesinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş'yi rekor denebilecek derecede bir ceza bekliyor. Verilen kararda "60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere" ibaresinin yer alması, Turkcell'i çekişmeli mahkeme günlerinin beklediğine işaret ediyor. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. hakkında alınan kararın tam açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz.
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Etiketler: turkcell, para cezası, rekabet kurulu
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