Turkcell, Yerli E-Posta Hizmeti 'YaaniMail'i Kullanıma Açtı

Turkcell'in yerli e-posta hizmeti YaaniMail kullanıma açıldı. Basit ve sade arayüzüyle birlikte kullanıcılarına güvenlik ve birçok kolaylık vadeden YaaniMail, ilk kullanıcılarını bekliyor.

Türkiye’nin en büyük operatörlerinden Turkcell, tüm altyapısı ülkemizde kurulmuş yeni e-posta servisini tanıttı. Şirketin YaaniMail adıyla hizmete soktuğu e-posta servisini kullanan kullanıcıların e-postaları, Turkcell’in ülkemizde bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerinde depolanacak.

Güvenli, hızlı ve kolay anahtar kelimeleriyle özdeşleştirilen YaaniMail, kullanıcılarına yeni e-posta deneyimi ile birlikte birçok özellik sunuyor. YaaniMail kullanıcıları, yüksek verimlilik ile e-posta gönderebilip aradıkları e-postaya kolayca ulaşabiliyorken aynı zamanda her yerden bu hizmete erişim sağlayabiliyorlar.

YaaniMail, internet bağlantısı olmadan e-posta okuma ve yanıtlama özelliğiyle geliyor:

Kolay ve sade bir arayüze sahip olan YaaniMail, bu sayede kullanıcılarının organize bir şekilde çalışmalarını kolaylaştırıyor. Servis, aynı zamanda içinde barındırdığı güvenlik önlemleri sayesinde e-postanızı spam ve virüse karşı koruyabiliyor. YaaniMail kullanıcıları, internet bağlantısı olmasa bile e-postalarını okumaya ve yanıtlamaya devam edebiliyorlar.

Yüksek güvenlikli sunucularda saklanan e-postalarınıza her platformdan erişim sağlayabiliyorsunuz. YaaniMail’i hem mobil cihazlarınızdan hem de masaüstü bilgisayarlarınızdan kullanabilirsiniz.

YaaniMail'de e-posta hesabı nasıl açılır?

YaaniMail’de e-posta hesabı açmak oldukça basit adımlardan geçiyor. Kişisel bilgilerinizle birlikte almak istediğiniz e-posta adresini de sunulan formda dolduruyorsunuz. Ardından karşınıza gelen sayfada bir güvenlik sorusu seçip hesabınızı olumsuz durumlarda kurtarmanız için yedek e-posta adresinizi giriyorsunuz.

Bu adımdan sonra açılan sayfaya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ardından telefonunuza gelen onay kodunu yönlendirildiğiniz sayfaya giriyorsunuz ve hesabınız açılıyor. Telefon numaranız sayesinde Hızlı Giriş seçeneğini de aktif etmiş oluyorsunuz.

Bu noktada önemli bir hatırlatma yapalım. Daha önce Gmail veya benzeri e-posta hizmetlerinde dilediğiniz e-posta adresini alamadıysanız YaaniMail’de bu şansınız oldukça yüksek. Platforma ne kadar erken üye olursanız dilediğiniz e-posta adresini kapmanız da o kadar kolaylaşıyor.

Daha önce Yaani arama motoruyla takdir toplamayı başaran Turkcell, bu kez YaaniMail ile başarısına devam edecek gibi duruyor. Yeni hizmet YaaniMail’i aşağıdaki bağlantılardan mobil cihazlarınıza indirebilir, bu bağlantıya tıklayarak YaaniMail’in internet sitesine ulaşabilirsiniz.