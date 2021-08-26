TÜİK'in 2021 yılına ilişkin Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Derlenen veriler, vatandaşların hala çok büyük bir bölümünün ne e-devlet'ten ne de e-ticaretten haberdar olmadığını gözler önüne seriyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2021 yılına ilişkin hazırladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın sonuçlarını derledi. Yapılan derleme, Türkiye'de internet kullanan vatandaşların oranında artış olduğunu ancak vatandaşların hala azımsanmayacak bir bölümünün e-devlet ya da e-ticaret gibi hizmetlerden haberdar bile olmadıklarını ortaya koyuyor.

TÜİK'in araştırmasına göre Türkiye'de internet kullanımı, 16-74 yaş aralığında yüzde 82,6'ya ulaştı. Yani, söz konusu yaş aralığında olan 61.7 milyon vatandaşın çok büyük bir bölümü, aktif olarak internet kullanıyor. Buna karşılık, hayatında hiç internet kullanmamış olan vatandaşların oranı ise yüzde 17,4 seviyelerinde. Bugüne kadar internet kullanmamış olup 16-74 yaş aralığında olan vatandaş sayısı, 10,7 milyon civarında. Bu arada, geçtiğimiz 1 yıllık süreçte hayatında ilk kez internet kullanan vatandaşların oranı, yüzde 3,6'lık artış yaşadı.

Nisan 2020 ile Mart 2021 arasında internetten kamu hizmetlerine erişim oranı, yüzde 58,9 oldu

TÜİK'in yayımladığı verileri derleyen Necdet Çalışkan'a göre Nisan 2020 ile Mart 2021 arasında bir kamu hizmetinden faydalanmak ya da bir kamu kuruluşuna ulaşmak için internet kullanımı, yüzde 58,9 olarak kayıtlara geçti. İlginçtir ki 16-74 yaş aralığında olup e-devlet'e bir kez bile girmemiş olan vatandaşların oranı ise yüzde 41,1. Bu oran, 25.3 milyon kişiye tekabül ediyor. Öte yandan, aynı yaş grubundaki vatandaşların yüzde 44,3'ü internet üzerinden bir şeyler satın alırken, yüzde 55,7'lik bölüme denk gelen 34.3 milyon kişi, şu ana kadar internet üzerinden hiçbir şey satın almadı.

TÜİK'in verileri, internet üzerinden para harcayan tüketicilerin hangi alanlara daha fazla harcama yaptıklarını gözler önüne seriyor. Buna göre internet üzerinden yapılan harcamaların yüzde 30,6'sı internet üzerinden dizi ve film izlemeye imkan tanıyan platformlara gitti. Ulaşıma para harcayan vatandaşların oranı ise yüzde 14,4 olarak kayıtlara geçti.

Derlenen verilere ilişkin sayılar şöyle