Türkiye'de 2020 Yılında Kaç Adet Teknolojik Ürün Satıldı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında satışı gerçekleştirilen ürünlerin sayısını, kategoriler halinde açıkladı. Varank'ın açıklamalarına göre geçtiğimiz yıl en çok, akıllı telefon sektörüne ilgi gösterdik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kaç adet teknolojik ürün satışı gerçekleştirildiğini, kategoriler halinde açıkladı. Varank'ın açıklamalarına göre geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye'de satın alınan teknolojik ürün sayısı, en az 23 milyon 336 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde 773 bin adet otomobil ve ticari araç satışı gerçekleştirildi.

Bakan Mustafa Varank'ın yaptığı açıklamalara göre vatandaşlar, 2020 yılında en çok akıllı telefonlara ilgi gösterdiler. Zira bu kategoride gerçekleştirilen kayıtlı satış miktarı, 10,8 milyon oldu. Bu kategoriyi 7,6 milyon adetle beyaz eşya, 2,6 milyon adetle televizyon, 1,3 milyon adetle tablet ve 983 bin adetle de bilgisayar kategorisi takip etti. Varank bu rakamları, "2020 yılında %1,8 büyüyen Türkiye'de" başlığıyla paylaştı.

Varank'ın açıklaması şu şekilde

Mustafa Varank'ın yaptığı açıklamalardaki %1,8 vurgusu, rastgele yapılmış bir şey değil. Türkiye İstatistik Kurumu, kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin, koronavirüs pandemisine rağmen yıllık bazda yüzde 1,8 büyüdüğünü açıklamıştı.