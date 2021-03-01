Türkiye'nin 2020 Yılı Büyüme Rakamları Açıklandı

TÜİK, 2020 yılı büyüme rakamlarını açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye, 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü. Bu oran, ekonomistlerin beklentisini karşılamamış olsa da OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında iyi bir tablo çiziyor. Zira OECD'ye göre Türkiye, 2020 yılında büyüyebilen iki ülkeden biri.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2020 yılındaki büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisi, koronavirüs pandemisine rağmen büyüme kaydetti. Ancak bu büyüme oranı, ekonomistlerin bekledikleri seviyelerde değildi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2020 yılında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 8 bin 599 dolar olarak kayıtlara geçti. GSYH'nin bu seviyede olmasının en büyük etkeni, yatırımlarda yaşanan yüzde 6,5 değerindeki büyümeydi. İhracatın yüzde 15,4 azaldığı, ithalatın ise yüze 7,4 arttığı 2020 yılında, devletin tüketim harcamaları yüzde 2,3, hanehalkı harcamaları ise yüzde 3,2 arttı. Ayrıca sanayi ve tarım sektörlerinde sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 4,8'lik büyümeler gerçekleşirken, inşaat sektörü yüzde 3,5, hizmet sektörü ise yüzde 4,3 oranında küçüldü.

Ekonomistlerin beklentisi, yüzde 2,3'ken gerçek büyüme, yüzde 1,8 oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye, 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü. Ancak bu büyüme oranı, ekonomistlerin beklentilerinin altında kaldı. Zira ekonomistler, Türkiye'deki büyüme oranının en fazla yüzde 2,5, en az yüzde 1,3 olarak gerçekleşecekti. Ayrıca IMF, Dünya Bankası ve Moody's gibi otoriteler de Türkiye için daha olumlu bakmıştı. Bunlar tam olarak gerçekleşmedi ancak Türkiye, bu verilere göre salgından iyi sıyrılmış gibi görünüyor. Zira OECD'ye göre 2020'de büyüyebilen yalnızca iki ülke vardı.

OECD'ye göre 2020'de büyüyen iki ülke var: Türkiye ve Çin

OECD'nin verilerine göre 2020'de büyüyen ülkelerden bir tanesi Çin, diğeri de Türkiye. Bu bağlamda OECD ortalamasında yüzde 3,4'lük küçülme yaşanırken, Türkiye'de yüzde 1,8'lik büyüme gerçekleşti. Küresel salgının en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi ise İngiltere olarak kayıtlara geçti. İngiltere ekonomisi, 2020 yılında yüzde 7,8 küçüldü.