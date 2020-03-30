Türkiye'nin COVID-19 Vaka Sayısıyla İlgili İlginç Yorum

Avustralya merkezli bir televizyon kanalı, koronavirüsle ilgili yaptığı bir programa Türkiye'yi de dahil etti. Türkiye'nin koronavirüs haritasını çıkaran kanal, 9.217 vakaya en hızlı ulaşan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde tüm dünyaya yayılan, bu ayın ortaları itibarıyla Türkiye'de de görülmesi nedeniyle hayatımızı adeta alt üst eden koronavirüs, gündemde kalmaya devam ediyor. Bugüne kadar 732 bin 153 kişiye bulaşan virüs, ne yazık ki 34 bin 686 kişinin hayatına mal olmuş durumda.

Avustralya'da hizmet veren ABC isimli bir haber kanalı, tüm dünyadaki haber kanalları gibi sık sık koronavirüs ile ilgili programlar yayınlıyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan bir program kapsamında Türkiye'nin de koronavirüs haritası çıkarıldı. Kanal, Türkiye'deki COVID-19 salgınının çok yüksek bir hızla arttığını ifade ederek bu durumun endişe verici olduğunu aktardı.

Söz konusu programda yer alan bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs salgını, diğer ülkelere oranla çok daha hızlı yayılıyor. Yapılan açıklamalara göre Türkiye, 9.217 vakaya en hızlı ulaşan ülke olmuş durumda. Kanal, virüs tüm dünyada aynı gün görülmeye başlasaydı Türkiye'nin en çok vakaya sahip olan ülkelerden bir tanesi olacağını ileri sürüyor.

ABC isimli kanalda koronavirüsle ilgili haber yapan muhabir, ABD için de benzer bir açıklama yaparak ABD'nin son dönemlerde çok yüksek bir hızla salgına maruz kaldığını ifade ediyor. Muhabire göre ABD gibi bir ülke olmaktansa Singapur gibi bir ülke olmanın tercih edilebileceği ifade ediliyor. Söz konusu programda, vakaların sayısının yapılan testlerle de ilgili olduğu ve test sayısı arttıkça vakalarda da artış olmasının normal olduğuna değiniliyor.