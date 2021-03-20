Türkiye'de Akıllı Telefonlar En Çok Ne İçin Kullanılıyor?

Acaba akıllı telefonlarımızı en çok ne için kullanıyoruz? Arama yapmak mı, mesajlaşmak mı? Yoksa sosyal medyada gezinmek için mi? Cevabı haberimizde...

Bugünkü gibi bir şey olmasa da 1992 yılında IBM tarafından geliştirilen Simon adlı ilk akıllı telefonun ardından ne çok şey değişti. Günümüzde artık gönül rahatlığıyla “Dünya parmaklarımızın ucunda.” diyebiliyoruz.

2021 Mart itibariyle dünya genelinde 3,8 milyar kişinin akıllı telefonu olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de ise 2019 yılında derlenen verilere göre akıllı telefon sahibi olan kişi sayısı 44,8 milyon idi. Sosyal medyada her gün neredeyse üç saat geçiren bir ülke olarak haliyle akıllı telefon kullanma konusunda da ilk 20 listesinde yer alıyoruz.

Peki biz bu akıllı telefonlarla ne yapıyoruz? We Are Social ve Hootsuite’in Türkiye’de akıllı telefon kullanımına dair detaylı veriler sunduğu raporuna göz atalım.

Türkiye'deki internet kullanıcıları 'Akıllı telefonu ne için kullanıyorsunuz?' sorusuna şu yanıtları veriyor:

“FaceTime gibi görüntülü arama uygulamalarını kullananlar" yüzde 60,8

“Ekran yansıtmayla akıllı telefon üzerinden TV izliyorum.” - yüzde 26,4

“QR kod taratıyorum/kullanıyorum.” - yüzde 14,8

“Akıllı telefonu biniş kartı/bilet olarak kullanıyorum.” - yüzde 18,3

“Apple Pay/Samsung Pay gibi mobil ödeme aracı kullanıyorum.” - yüzde 14,8

Telefonları artık arama yapmak için kullanmıyoruz. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının hakimiyeti devam ediyor:

"Sosyal ağ uygulamalarını kullanıyorum.” - yüzde 96,3

“Messenger gibi sohbet uygulamaları kullanıyorum.” - yüzde 96,1

“Eğlence ve video uygulamalarını kullanıyorum.” - yüzde 87,1

“Müzik uygulamaları kullanıyorum.” - yüzde 68,6

“Oyun uygulamalarını kullanıyorum.” - yüzde 61,1

“Alışveriş uygulamaları kullanıyorum.” - yüzde 68,5

“Harita uygulamaları kullanıyorum.” - yüzde 68,4

“Bankacılık uygulamaları kullanıyorum.” - yüzde 48,2

“Sağlık ve beslenme vb. uygulamalar kullanıyorum.” - yüzde 35,3

“Flört ve arkadaşlık uygulamaları kullanıyorum.” - yüzde 11,1

Beklemediğiniz birinin aradığını (daha da fenası görüntülü aradığını) gördüğünüzde telefonu bir yere fırlatıp kaçanlardan mısınız? Merak etmeyin sizinle aynı durumda olan çok insan var.

Görünen o ki telefonların en öncelikli özelliği olan arama yapma özelliği artık eskisi kadar çok kullanılmıyor. Telefonları hala büyük ölçüde haber alma amacıyla kullansak da işin şekli biraz değişmiş durumda. Zira “sohbet uygulamaları kullanıyorum.” diyenlerin oranı epeyce yüksek.

Türkiye’nin akıllı telefon kullanma oranı önümüzdeki yıl yüzde 70’in üzerine çıkacak:

2018’de Türkiye’de 41,9 milyon akıllı telefon kullanıcısı vardı. 2019’da 44,8 milyon olarak kaydedilen bu rakamın 2021’in sonunda 52,8 milyona, 2023’te ise 56,4 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2025 itibariyle internet bağlantılarının yüzde 13’ünün 5G ile yapılacağı öngörülüyor.

Oldukça yoğun şekilde akıllı telefon kullanan bir ülke olan Türkiye’de akıllı telefon sahibi olma oranının 2022’nin sonuna dek yüzde 70,79’a ulaşarak ilk kez yüzde 70’i geçeceği düşünülüyor.

Samsung ve Apple, Türkiye'de en yaygın iki telefon markası:

Cevabı kişiden kişiye ve tercihlere bağlı olarak elbette değişir ancak biz somut verilerden bahsedeceğiz. 2020 yılında Türkiye’deki mobil cihaz satıcılarının pazar payı içinde Samsung yüzde 47,47 ile sektörün lideri konumundaydı. Tahmin etmek çok zor olmasa da Samsung’un ardından yüzde 15,57 ile Apple, onun ardından da yüzde 13,85 ile Huawei geliyor.

En iyi vakit öldürme mekanı: YouTube

Sosyal medya uygulamaları arasında en popüleri ne Instagram ne Facebook ne de Twitter. Liderlik yüzde 94,5 ile YouTube’da. Hemen ardından ise yüzde 89,5 ile Instagram geliyor. Tıpkı 2020’de olduğu gibi 2019’da da YouTube lider konumdayken onu takip eden sosyal ağlar şu şekildeydi:

WhatsApp

Facebook

Twitter

Facebook Messenger

Pinterest

LinkedIn

TikTok

Skype

SnapChat

Twitch

Tumblr

Telegram

WeChat

Reddit

NOT: Bu liste (Reddit harici) 2019’da da aynı şekildeydi. 2020’de listedeki yerini Reddit’e kaptıran isim ise Line adlı mesajlaşma uygulaması oldu.

Genel anlamda baktığımızda evet Türkler olarak akıllı telefon ve sosyal medya kullanımımız epey fazla. Bundan üç yıl önce, sonucu çok çarpıcı bir araştırma yapıldı. Daha yakın tarihli bir veriye ulaşamadık ancak üç sene öncesine ait olan sonucu paylaşalım. İstatistiklere göre Avrupa’da yaşayanlar günde ortalama 48 defa telefonlarına bakıyor. Türkiye’de ise bu sayı 78’e çıkıyor! Bu da her 13 dakikada bir telefonumuzu kontrol ettiğimiz anlamına geliyor.

Geçen üç yılda bu sayı azalmış mıdır sizce? Pek muhtemel görünmüyor…

