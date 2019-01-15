Araç Sahnelerinde Kurallara Uyulup Uyulmadığı İncelenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönemde çekilen araç kullanma sahnelerinin yakından inceleneceğini belirtti.

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de çekilen dizi ve filmlerde bol bol araç kullanma sahnesi yer alıyor. Bu araçlar, çekimlerde trafik kurallarına uymak durumundalar ancak çoğu zaman çeşitli ihlallerin yaşandığı biliniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu tip dizi ve filmlerde çekilen sahnelerin trafik kurallarını ihlal etmemesi için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. 'Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı' kapsamında konuşan Soylu, özellikle televizyon dizilerinin takibe alındığını açıkladı.

İşte Soylu'nun açıklamaları:

"Televizyon dizilerinin takibi için özel bir komisyon kurduk, özel bir jüri seçtik. Televizyon dizilerinde kim trafik kurallarına hassasiyet gösteriyor, kim göstermiyor, sonucunda bunları sıralayacağız. En çok hassasiyet gösterenleri, kamuoyu, bakanlık olarak teşekkürlerimizle beraber bildirmeye çalışacağız."