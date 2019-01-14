Bir döneme damgasını vuran Breaking Bad'in mobil platformlara özel olacak oyunu geliştirilme aşamasında.

Yakın dönemde 2 saatlik bir filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Breaking Bad cephesinde yeni gelişmeler var. Hollywood Reports'tan gelen habere göre bir süredir Breaking Bad'in oyunu üzerinde çalışılıyor.

Elbette hepimizin aklına ilk gelen suç dünyasını anlatan, açık dünya oynanışına sahip bir yapım görmek ama maalesef oyun bu tür bir yapım olmayacak. Bunun yerine meth laboratuvarları kurduğunuz, çalışanları ve malzeme durumunu kontrol etmeniz gereken, Fallout Shelter tarzı bir yapım geliyor. Oyunda, dünyanın en büyük uyuşturucu imparatorluğunun başındaki isim olmaya çalışacağız.

Bununla birlikte serinin en baba karakterlerinden Gus Fring, Michael "Mike" Ehrmantraut, Skyler ve Marie gibi tanıdık yüzleri de oyunda görebileceğiz. Hikaye tabanlı bir oynanışla Fallout Shelter tipi bir oyun yapısı nasıl buluşacak, şu an için bir muamma. Ancak oyunun iOS ve Android platformları dışında herhangi bir konsolda bulunmayacağı kesin.