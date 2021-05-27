Türkiye'nin En Başarılı eSpor Takımları

Gerek ülkemizde gerekse dünyada hızla yükselen eSpor sektörü, artık bir iş kolu olarak görülmeye başlandı. Başta genç yaştaki kişiler olmak üzere, her yaştan oyun ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren e-spor sektöründe, bugün sizlere birlikte ülkemizin gurur olan Türk takımlarını beraber inceleyeceğiz.

Özellikle son yıllarda yükselişe geçen ve yaş sınırı olmaksızın her oyun tutkununu bir araya getiren espor sektörü, ülkemizde de bir hayli revaçta. Özellikle genç yaştaki oyuncuların, ileriye dönük kariyer hedeflerinde bile yer alan bu alan, düzenlenen turnuvalar ve ilginin artmasıyla büyümeye de devam ediyor.

Son zamanlarda yüksek ödüllü turnuvaların artmasıyla ve başarılı oyuncuların yurt dışında ülkemizi temsil etmesiyle, ilgi daha da arttı ve her geçen gün yeni takımları kurulmaya başlandı. Bu turnuvaların canlı olarak milyonlarca kişiyle beraber izlenmesi de, sektörü iyice yukarıya tırmandırdı. Biz de bugün sizlerle birlikte, ülkemizde kurulmuş ve defalarca ülkemizi başarıyla temsil etmiş espor takımlarını inceliyoruz. Listemizde sizleri duygulandıracak ve özlediğimiz kadrolar da yer alıyor.

İlkleri yaşatan, özlenen kadro: Space Soldiers

CS:GO Kadrosu: XANTARES, Calyx, paz, DESPE, MAJ3R, ngiN

XANTARES, Calyx, paz, DESPE, MAJ3R, ngiN FIFA Kadrosu: Riv9

Listemizin ilk sırasında, ülkemizi yurt dışı CS:GO arenasında başarıyla temsil eden Space Soldiers yer alıyor. Özlediğimiz kadrosuyla devam etmeseler de, bu takım tarihte ilk kez, en prestijli turnuvalardan olan ELEAGUE Major turnuvasına katılmaya hak kazanmış ve Steam market üzerinde sticker çıkartarak, çoğu oyuncunun eşyalarını süslemişti.

Özellikle ilginin arttığı ilk zamanlarda yükselişe geçen Space Soldiers, bu alanda ülkemizi yurt dışında temsil ederek, göğsümüzü kabartmıştı. Aynı zamanda Türkiye CS:GO takımının oyuncuları da, bu takımdan oluşuyordu. Maalesef takım, 13 Ekim 2018 tarihinde dağılma kararı almış ve CS:GO takımı yerine yeni bir takım kurmamıştır.

Kurulduğu günden itibaren şampiyonluğa doymayanlar: Bahçeşehir SuperMassive

LoL Kadrosu: Ragner, Kireas, Ksaez, Kaori, Absolute

Ragner, Kireas, Ksaez, Kaori, Absolute FIFA Kadrosu: Riv9

Ülkemizin en değerli espor kulüplerinden olan SuperMassive, 2015 yılında kurulmuştur. Daha sonra adı Papara SuperMassive olarak değişen kulüp, 2016 yılında ilk defa katıldığı League of Legends Kış Mevsimi Şampiyonluğuna ulaşmıştır. Daha sonrasında da şampiyonluklara doymayan SuperMassive, Türkiye Şampiyonu unvanıyla katıldığı ve Meksika’da düzenlenen 2016 IWCI turnuvasında da şampiyonluğa ulaşarak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Ayrıca şampiyon unvanıyla dünyanın en iyi 5 ülke takımının karşılaştığı MSI 2016 turnuvasında Kuzey Amerika şampiyonu CLG Gaming ekibini mağlup eden ekibimiz, ilk senesinde ülkemize League of Legends arenasındaki en büyük başarılardan birini kazandırmıştır. Ülkemizdeki son League of Legends turnuvasını da kazanan şampiyon takım, hala varlığını sürdürmekte ve göğsümüzü kabartmakta.

Köklü geçmişiyle ve başarılarıyla: Dark Passage

LoL Kadrosu: Lynx, Juuzou, Kituruken, Absolute, Wasteee

Lynx, Juuzou, Kituruken, Absolute, Wasteee VALORANT Kadrosu: gosaydam, pure, Kipperman, Ryden, lauzen

Geçmişi en eski ve köklü kulüplerden biri olan Dark Passage, 2003 yılında kurulmuştur. League of Legends, CS:GO, FIFA ve VALORANT gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ekip, kadın League of Legends kadrosuyla da bu alandaki ilk kulüplerden biri olmuştur. Ülkemizde ilk kurulan ekiplerden biri olan Dark Passage, 2013 yılında TCL, 2014 yılında da Kış Mevsimi, Bahar Mevsimi, Yaz Mevsimi ve Sezon 4 Türkiye Şampiyonluk Ligi şampiyonluklarına ulaştı.

Ayrıca bu ekip, ülkemize ilk defa yabancı transfer yapan kulüp olarak tarihe geçmiştir. 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında üst üste 4 kere şampiyon olmayı başaran takım, 2014 yılında LoL Dünya Şampiyonası’na katılmıştır. Hâlâ varlığını sürdüren başarılı ekip, elektronik sporların ön planda olduğu tüm faaliyetlerde yer alarak bizleri başarıyla temsil etmektedir.

Adından sürekli söz ettiren, DP’nin ezeli rakibi: HWA Gaming

LoL Kadrosu: Starscreen, Ferret, Serin, HolyPhoenix, Farfetch

Starscreen, Ferret, Serin, HolyPhoenix, Farfetch VALORANT Kadrosu: TheCady, Brave, Shnazn, Surprise, Extreme

TheCady, Brave, Shnazn, Surprise, Extreme FIFA Kadrosu: Berkije

2006 yılında kayıtlarda Türkiye’nin ilk eSpor kulübü olarak yerini alan HWA, Türkiye League of Legends liginin de ilk şampiyonu olmuştur. Bir dönem fırtına gibi esen ve katıldığı her turnuvanın favorilerinden olan HWA Gaming, 2006-2012 yılları arasında %99 gibi muhteşem bir başarı oranı yakalayarak, “Grand Plane Tree” takma adını aldı.

Aynı zamanda, ekip bünyesinde eSpor arenasıyla ilk kez tanışan oyuncular, ileride de muhteşem takımlarda muhteşem başarılara ulaşmıştır. Bu yönüyle bir okul niteliği de taşıyan ekip, 2019 yılında isim değişikliğine giderek “Istanbul Wildcats” ismini kullanmaya başlamıştır. İsim değişikliği sonrası LoL, Starcraft, PUBG, Apex Legends ve Fortnite olmak üzere 5 farklı takımla yola devam eden ekip, geçmişten günümüze bizleri uluslararası arenada başarıyla temsil etmektedir.

Üç büyüklerin eSpor’a ilk adım atanı: Beşiktaş eSpor

LoL Kadrosu: rare, Kireas, Stillnumb, Husky Rider, EliWood

rare, Kireas, Stillnumb, Husky Rider, EliWood Zula Kadrosu: DrGoupo, Unity, Keevz, W4sili, Swoon, Megasound

Şampiyonluk liginin önemli takımlarından Beşiktaş, resmi kayıtlara göre 2015 yılında faaliyete geçmiş olsa da aslında temelleri 2014 yılına dayanıyor. Futboldan aşina olduğumuz “üç büyükler” içerisinde ilk kez eSpor takımı kuran ekip, 2014 yılında kurulan Aces High’dan, Beşiktaş’a evrilmiştir. 2015 Uluslararası Özel Turnuva'da HWA Gaming'i 0-3 mağlup ederek şampiyonluk yaşayan Aces High, bu başarının ardından 20 Ocak 2015 tarihinde Beşiktaş ile anlaşarak Beşiktaş Elektronik Spor Kulübü adıyla kulübe bağlı bir yapı hâline gelmiş ve böylece dünyada ilk kez bir profesyonel spor kulübü elektronik spor şubesi açtı.

2016 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi sezonu sonunda kulüp ligde sonuncu olarak Yükselme Ligi'ne düşse de, 2018 Yükselme Ligi Yaz Mevsimi'nde şampiyon olarak tekrar Şampiyonluk Ligi'ne yükselmiştir. 26 Nisan 2019'da kurumsal kimlik yenilenmesine giden takım Beşiktaş Esports adını almış ve yeni bir logo benimsemiştir. Ayrıca dünyaca ünlü ve çok başarılı kadın CS:GO takımı da kuran Beşiktaş, bu alanda da ülkemizin en önemli kulüplerinden biri olmuştur.

“Kadıköy’ün boğası vadiye indi”: 1907 Fenerbahçe eSpor

LoL Kadrosu: Lenom, Oncan, Elramir, stillnumb, Neramin, Sparz

Lenom, Oncan, Elramir, stillnumb, Neramin, Sparz FIFA Kadrosu: Sarp Kaya, Mert Güven, Ali Eren Yağız

Fenerbahçe eSpor , 2016 yılında Ali Koç’un başkanlığındaki 1907 Fenerbahçe Derneği’nin destekleri ile kurulmuştur. Şampiyonluk Ligi'nde yer alan SuperMassive TNG takımının tüm haklarını devir almasıyla kurulmuş olan ekip, alışık olduğumuz oyunlardan League of Legends dışında; APEX Legends, FIFA, FIFA PRO Clubs, NBA2K, PUBG, TFT ve Age of Empires 2 gibi oyunlarda faaliyet gösteriyor.

60’ı oyuncu olmak üzere 80 kişilik bir ekibe sahip olan organizasyon, bu yönüyle de Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olmuş durumda. Kurulduğu ilk senede 2017 Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Şampiyonu olan LoL takımı bununla kalmayarak Temmuz 2017'de Rift Rivals kapsamında Moskova'da namağlup birincilik ile uluslararası ilk kupasını kazanmıştır. 2019'da radikal kararlar alan kulüp yönetimi, “Only35” hariç bütün oyuncularıyla yollarını ayırarak baştan kadro kurmuş ve bu tarihten itibaren büyük başarılar elde edememiştir.