JustWatch'ın yayınladığı yeni veriler, Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmleri gözler önüne serdi.

Birçok farklı platformda yer alan en popüler çevrim içi dizi ve filmlere yönelik verileri derlemesiyle bilinen JustWatch, yıllardır en çok izlenen içerikleri kapsayan listelerini açıklıyordu. Bugün ise geride bıraktığımız Ocak ayının ikinci haftasına yönelik yeni veriler açıklandı.

En çok izlenen filmler ve diziler olmak üzere iki farklı liste olarak ele alınan bu verilerde özellikle film tarafında sürprizler yok değil.

6-13 Ocak haftası Türkiye'de en çok izlenen diziler

Squid Game Prens Esas Oğlan Nereden Nereye İlk ve Son The Walking Dead American Primeval Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Reacher The Last of Us

6-13 Ocak haftasında Türkiye'de en çok izlenen dizilere baktığımızda ilk sırayı yeni sezonuyla rekorlar kıran Squid Game'in aldığını görüyoruz.

Yine yeni sezonu beklenen dizilerden Prens ise ikinci sırayı alırken, Gain ve TV+'a özel dizilerin de listede kendine yer bulduğunu görebiliyoruz.

6-13 Ocak haftası Türkiye'de en çok izlenen filmler

Cevher Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki Gençlik Harry Potter ve Ateş Kadehi Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk EMILIA PÊREZ Meg 2: Çukur Borderlands

6-13 Ocak haftasında Türkiye'de en çok izlenen filmlere baktığımızda ilk sırayı Mubi'den Cevher alırken, BluTV'de yer alan Harry Potter filmlerinin yıllar sonra bile listede yer edindiğini görebiliyoruz.

Ayrıca geride bıraktığımız haftanın son sırasında ise çıkışıyla birlikte eleştirileri de beraberinde getiren Borderlands yer alıyor.

Peki siz geride bıraktığımız haftada en çok hangi dizi ve filmleri seyrettiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.