Söz konusu listedeki modellerin satışla alakası olmadığını, bunların güncel olarak yollardaki otomobiller olduklarını belirtelim.

Sıfır araba fiyatlarının düşmesi, otomobil ihracatındaki ve üretimindeki inişler/çıkışlar ve ikinci el tarafındaki dalgalanmalar derken biraz da ülke gerçeklerinden uzaklaşır gibi olduk. Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci’nin hazırladığı, Türkiye’de en çok kullanılan araba modelleri listesi de bunu tekrar gözler önüne seriyor.

Daha önce sizlerle paylaştığımız “en çok satan otomobil” listeleri yüzünden bu liste tarafındaki beklentileriniz pek de gerçekçi olmayabilir. Zira o tarafta zirvede Fiat Egea gibi yeni modelleri görmeye alıştık. Fakat bu liste satışı değil, güncel olarak yollarda olan modelleri içeriyor. Bu yüzden daha eski modeller görüyoruz.

Türkiye’de en çok kullanılan otomobiller:

Model Adet Tofaş Şahin/Doğan/Kartal 820.962 Toyota Corolla 628.137 Renault R12-Toros 553.164 Renault Megane 538.121 Renault Clio 535.718 Fiat Egea 510.676 Opel Astra 448.849 Ford Focus 398.781 Renault Symbol 381.708 Renault R9-Broadway 351.183

85 milyon 279 bin 553 kişilik Türkiye nüfusunun, resmî olarak trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 milyon 221 bin. Emre Özpeynirci’nin söylediğine göre bu havuzdaki araçların yüzde 28’i, 21 yaşın üzerinde. Yani en fazla 2003 model arabalardan söz ediyoruz. Genel olarak 15 milyonluk araç havuzunun yaş ortalaması ise 14,1. Üstelik bu, yükselmiş hâli.

Listeyi sosyal medyada gören çok sayıda vatandaş, fazlaca yaşlı olan ve güvenlik bakımından da zayıf olan araçların trafikten çekilmesi için devletin teşvik etmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan bunu eski araç sevgisine bağlayanlar da var fakat bir önceki fikri savunanların sayısı kat kat fazla.

Sizin bu liste hakkındaki düşünceleriniz neler?

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