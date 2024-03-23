Motorlar için arabanın kalbi diyebiliriz. Hatta araba seçimi yaparken tasarım ve özellikleriyle birlikte baktığımız noktalardan biri de arabanın motoru. Bu noktada motorun yakıt açısından verimli, uzun ömürlü ve sağlam olması büyük önem taşıyor. Biz de bazı otoritelere göre dünyanın en dayanıklı araba motorlarını derledik.

Listemizde yer verdiğimiz bu motorları dayanıklı kılan kaç km yapabildiği, parçalarında sorun çıkarıp çıkarmadığı gibi etmenlerden oluşuyor. Kısacası sizi sanayi yollarından uzak tutacak motor modelleri.

Bakalım bu motorları üreten araba markaları arasında sizin kullandığınız araba modelini üreten firma da var mı?

En dayanıklı araba motorları:

Toyota 2AR-FE

Toyota JZ (1JZ/2JZ) modelleri

Honda K-Series

BMW M50

Mercedes-Benz OM617

Parçaları nispeten daha kolay bulunan Toyota 2AR-FE

Kullanıldığı modeller: 2019 Toyota Corolla Hatchback, Toyota RAV4, Toyota Alphard

2019 Toyota Corolla Hatchback, Toyota RAV4, Toyota Alphard Üretim yılı: 2008

2008 Silindir bloğu malzemesi: Alüminyum

Alüminyum Silindir sayısı: 4

4 Silindir Çapı: 90 mm

90 mm Motor hacmi: 2494 cc

2494 cc Motor ağırlığı: ~150

Herkesin bildiği gibi Toyota dünyanın en güvenilir araba modellerini üreten firmaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. 2AR-FE'nin bu listede yer almasının öncelikli nedeni ise parçalarının güvenilir ve dayanıklı olması. Kullanıcı deneyimleri, Toyota 2AR-FE'nin parçalarının ucuz ve kolay bulunduğunu aktarıyor. Ayrıca bir önceki modeline göre daha az yakıt tükettiği de belirtiliyor. Şehir içinde 100 km'de 4.8 lt yakıt tüketmesiyle Toyota tarafından şimdiye kadar üretilen en ekonomik motorlardan biri diyebiliriz. Ayrıca Toyota 2AR-FE motoru 175 beygir gücünde, bu da 4 silindirli bir motor için inanılmaz bir güç üretimi demek.

2AR-FE modelinin içinde ince dökme demir astarlar ile birlikte alüminyum silindir bloğu yer alıyor. Silindir blokları değiştirilemiyor. Bloğun içinde egzoz tarafına 10 mm kadar hareket ettirilen dövme çelik krank mili yer alıyor. Toyota AR-FE'nin bakımlarının doğru bir şekilde yapılması hâlinde ortalama 339.096 kilometre yapabileceği aktarılıyor.

Su ve kurşun geçirmez Japon tasarımı: Toyota JZ (1JZ/2JZ) modelleri

Kullanıldığı modeller: Toyota Supra, Toyota Chaser, Toyota Aristo, Toyota Mark II

Toyota Supra, Toyota Chaser, Toyota Aristo, Toyota Mark II Üretim yılı: 1990 - 2007

1990 - 2007 Silindir bloğu malzemesi: Dökme demir

Dökme demir Silindir kafası malzemesi: Alüminyum

Alüminyum Silindir sayısı: 6

Listemize yine Toyota'dan devam ediyoruz. Toyota JZ motor ailesi sıralı altılı motor, dökme demir bloğa ve alüminyum kafaya sahip. ''Peki 1JZ ile 2JZ modellerinin farkı nedir?'' derseniz; 1.nesil JZ motorları 1JZ, 2.nesil JZ motorları da 2JZ olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda modellere göre motor hacimleri de değişiyor. 1JZ modelinin motor hacmi 2,492 cc iken; 2JZ modeli 2,997 cc. Buna ek olarak 2JZ motor modeli 3,0 l hacmiyle 330 beygir güç üretebiliyor. Ayrıca Toyota JZ motor modelleri şehir içinde her 100 km'de neredeyse 15.5 lt yakıt tüketiyor.

Japon harikası olan JZ motor modelleri, kurşun geçirmez özelliğiyle de dayanıklılıkta ön planda. Bu nedeniyle ''kırılmaz motor'' olarak adlandırılıyor. JZ motor modellerini dayanıklı yapan diğer özelliği ise ortalama yol ömrü. JZ motor modellerinin bakımlarının doğru bir şekilde yapılması hâlinde ortalama 200 bin km yol yapabildikleri belirtiliyor. Yani 200 bin km'ye kadar bir arıza nedeniyle sanayiye gitmenize gerek yok. Bu modeller eşit ağırlık dağılımına sahip olmasıyla birlikte güçlü de bir hava soğutma sistemine sahip. Çift turbo sistemiyle kullanıcılar alt devirlerde bile istedikleri performansı yakalayabildiklerini söylüyor.

V-TEC sisteminini en iyi kullanan: Honda K-Series

Kullanıldığı modeller: 2005 model Honda Jazz, Honda Odyssey, Honda Civic SI, Rover 25, Acura RSX

2005 model Honda Jazz, Honda Odyssey, Honda Civic SI, Rover 25, Acura RSX Üretim yılı: 2001

2001 Silindir bloğu malzemesi: Alüminyum

Alüminyum Silindir sayısı: 4

4 Motor hacmi: 1.998 cc - 2.354 cc

Honda K-Series motor modelleri, Civic Type R'den Integra, Accord, CR-V'ye kadar çeşitli Honda araç modellerinde kullanılandığını görüyoruz. Bu motor modeli de tıpkı Toyota JZ gibi kurşun geçirmez özelliğe sahip. K-Series motor modellerine sahip kullanıcılar yüksek hızda güçlü ve güvenilir performans sergileyebildiklerini belirtiyor. K20 motorunun 180 beygir gücünde ve K24 motorunun ise 200 beygir gücünde olması Honda K-Series motorlarının gücünü ortaya koyuyor. Ayrıca Honda K-Series motorları şehir içinde her 100 km'de 8.7 lt yakıt tüketiyor. Bu özelliğiyle ekonomik motor türleri arasında yerini alıyor. Bu motor modellerinin ortalama ömrünün 336.354 km olarak belirtilmesi motorun ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor.

K serisinde Honda motorlarında alışık olduğumuz V-TEC sistemi bulunuyor. V-TEC sistemi, standart motorların yakıt ekonomisinden güç ve aradaki her şey için optimize edilmesine olanak sağlayan bir sistem. Bu nedenle kullanıcılar için en önemli faktörlerden biri olan yakıt tasarrufu, K-Series motorlarına olan tercihi arttırıyor.

Tabii ki bir Alman, listenin olmazsa olmazı: BMW M50

Kullanıldığı modeller: BMW E36 M3, BMW E36 320i, BMW E34 525i, BMW E34 520i

BMW E36 M3, BMW E36 320i, BMW E34 525i, BMW E34 520i Üretim yılı: 1990-1996

1990-1996 Silindir bloğu malzemesi: Dökme demir

Dökme demir Silindir kapak malzemesi: Alüminyum

Alüminyum Motor hacmi: 1.991 cc - 3.201 cc

En dayanıklı motor modellerinden bahsederken BMW'den bahsetmezsek olmaz. ''BMW motor modellerinden hangisi daha dayanıklı?'' diye sorsak, kullanıcıların çoğu efsane olan M50 motor modelini örnek verir. 148 ila 189 beygir gücü arasında değişen bu model benzinli bir motor. Yakıt tüketimi ise şehir içinde 100 km'de ortalama 12 litre. Ayrıca M50 motorlarında ise 150 bin ile 200 bin km'ye kadar sanayiye gitmenize gerek kalmıyor, sadece bakımlarını doğru bir şekilde yaptırmanız yeterli. Bunların yanı sıra M50 motorları için ilginç bir bilgi de var. 1990-1996 yılları arasında üretilen M50 modeli, E34 5 Serisi ile piyasaya sürüldüğünde M20'nin yerini almış.

Bu model sadece stok formunda güvenilir değil. Yüksek dozda takviye basıncı, dökme demirden yapılmış silindir bloğunun indüksiyon kurulumlarında işleniyor. Bu da M50'yi güvenilir ve dayanıklı yapan en önemli özelliği.

Efsanelere konu olmasıyla ünlü: Mercedes-Benz OM617

Kullanıldığı modeller: Mercedes Benz W114, Mercedes Benz W115

Mercedes Benz W114, Mercedes Benz W115 Üretim Yılı: 1974-1991

1974-1991 Silindir sayısı: 5

5 Silindir bloğu malzemesi: Dökme demir

Dökme demir Motor hacmi: 2.998 cc - 3.005 cc

En dayanıklı araba motorları listemizin sonuncusu da yine ''Olmasaydı ayıp olurdu.'' dediğimiz bir Alman motoru. Bildiginiz üzere Mercedes, araç modellerinin yanı sıra motorlarının güvenilirliği ve dayanıklılığıyla da ön planda. Mercedes-Benz OM617, hiç açılmadan 1.000.000 km yol yapabiliyor. Hasar almadan bu kadar fazla km yapabilmesi OM617'yi dayanıklı ve güvenli yapan en önemli noktası. Bu motor 122 beygir gücünde. Ayrıca yakıt tüketiminin de şehir içinde 100 km'de 10.3 lt olduğu belirtiliyor.

Beş silindirli bu dizel motor 1974'ten 1991 yılına kadar üretildi. Bu motor güvenilir bir motor olan dört silindirli OM616 modelinden geliştirilmiş. Dünyanın ilk turbo dizel üretim sedanı olan ve sadece Kuzey Amerika'da üretilen Mercedes W116 300SD'nin vazgeçilmez parçası hâline gelmiş.

Listemizin sonuna geldik. Yukarıdaki motor modellerinin bazılarının bulunduğu arabala modelleri ''Keşke ülkemizde daha yaygın olsaydı.'' dedirtiyor. Sizin de eklemek istediğiniz motor modelleri varsa yorumlarda buluşalım.

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