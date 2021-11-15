Ekim 2021'in En Çok Satan İkinci El Otomobilleri Açıklandı

Ekim 2021'de ikinci el otomobil pazarının kazananı Volkswagen oldu. Hem marka hem de model bazında zirveye oturan Volkswagen'in en çok tercih edilen modeli ise Passat olarak kayıtlara geçti.

İkinci el online otomobil pazarının incelenmesi için kurulmuş bir sistem olan Indicata'dan derlenen veriler, Ekim 2021'de en çok tercih edilen araçları ortaya koydu. İlandan kalkan araçları satıldı olarak kabul eden Indicata'nın verilerine göre tüketiciler, ekim ayında en çok Volkswagen'i tercih ettiler. Bu markayı Renault ve Ford takip etti.

Yapılan analizlere göre ekim ayında ilana çıkan bir aracın satılma hızı, ortalamada 33 gündü. Ancak Volkswagen, bu ortalamanın üzerine çıktı. Öyle ki Volkswagen markalı aracını satışa çıkaran bir vatandaş, 28 gün içerisinde satışı gerçekleştirdi. Volkswagen'in güçlü rakiplerinden olan BMW ise Ekim 2021'in en yavaş satılan markasıydı. Zira bu marka araçların satış süresi, 44 güne kadar çıktı.

İşte Ekim 2021'de en çok tercih edilen ikinci el otomobil markaları

Volkswagen (17 bin 509 satış)

(17 bin 509 satış) Renault (15 bin 484 satış)

(15 bin 484 satış) Ford (12 bin 89 satış)

(12 bin 89 satış) Fiat (11 bin 333 satış)

(11 bin 333 satış) Opel (6 bin 860 satış)

(6 bin 860 satış) Mercedes (6 bin 386 satış)

(6 bin 386 satış) BMW (6 bin 227 satış)

(6 bin 227 satış) Hyundai (6 bin 116 satış)

(6 bin 116 satış) Peugeot (5 bin 621 satış)

(5 bin 621 satış) Toyota (4 bin 291 satış)

Geçen ay en çok tercih edilen ikinci el modeller ise şöyle oldu

Volkswagen Passat (4 bin 954 satış)

(4 bin 954 satış) Renault Clio (4 bin 321 satış)

(4 bin 321 satış) Renault Megane (3 bin 846 satış)

(3 bin 846 satış) Ford Focus (3 bin 648 satış)

(3 bin 648 satış) Opel Astra (3 bin 114 satış)

(3 bin 114 satış) Toyota Corolla (2 bin 721 satış)

(2 bin 721 satış) Renault Fluence (2 bin 678 satış)

(2 bin 678 satış) Fiat Egea (2 bin 632 satış)

(2 bin 632 satış) Volkswagen Golf (2 bin 483 satış)

(2 bin 483 satış) Volkswagen Polo (2 bin 447 satış)

Indicata'nın verileri, Ekim 2021'de 121 bin 149 adet otomotiv satışının gerçekleştirildiğini, bunun 99 bin 211 tanesinin otomobillerden, 21 bin 938 tanesinin ise hafif ticari araçlardan oluştuğunu ortaya koydu. Veriler etkileyici gibi görünüyor olsa da Ekim 2020'ye göre yüzde 42'lik, 2020'nin ilk 10 ayı içinse yüzde 24'lük pazar daralması yaşandığını gözler önüne seriyor...