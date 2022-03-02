Türkiye İçin Enflasyon Tahminleri, Savaş Nedeniyle Yükseldi

Goldman Sachs, Türkiye için enflasyon tahminlerini güncelledi. Analistlere göre Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'ye daha yüksek enflasyon ve daha büyük cari açık olarak yansıyacak. Goldman Sachs'ın yeni tahmini, enflasyonun yüzde 60'ın üzerinde seyredeceği yönünde...

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye için enflasyon tahminlerini güncelledi. Analistlere göre Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye'ye ne yazık ki daha büyük cari açık, daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme olarak dönecek. Savaş nasıl sonlanır ve en büyük zararı kim görür bilinmez ancak Türkiye, hemen kuzeyindeki savaştan payına düşeni alacak gibi görünüyor.

Goldman Sachs analistlerine göre Türkiye enflasyonu, önümüzdeki aylar itibarıyla yüzde 60 seviyelerini aşıp, tarihin en yüksek seviyelerini görecek. Sonraki süreçte ise kısmı bir toparlanma olacak. Goldman Sachs, 2022'nin sonuna geldiğimizde yüzde 45'lik enflasyon ile karşılaşacağımızı düşünüyor. Cari açığın milli gelire oranının ise yüzde 2,5 seviyesinde olacağı öngörülüyor...

Önceki tahminler, yüzde 60'ın üzerine çıkmamıştı

Goldman Sachs'ın Türkiye için önceki enflasyon tahminleri, Mayıs 2022'de yüzde 60 seviyelerinin zorlanacağı, yıl sonunda yüzde 40 seviyelerine geri çekilme olacağı yönündeydi. Ancak savaş hali, analistlerin düşüncelerini değiştirmiş durumda. Ne olup ne biteceğini zaman gösterecek.

Açık konuşmak gerekirse yapılan tahminlerin günlük olarak değişebileceği bir sürecin içerisine girmiş durumdayız. Zira Türkiye, savaşın ilk gününden beri ortada durmaya ve taraf tutmamaya çalıştı. Ancak Montrö Boğazlar Sözleşmesi, uluslararası kamuoyunun Rusya'ya yönelik tavrı, Türkiye'yi de köşeye sıkıştırmaya başladı. Yaz mevsiminin yaklaştığı şu günlerde patlak veren savaşın başta turizm olmak üzere Rusya ile olan ilişkilerimizi nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.