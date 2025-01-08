Amerikan hükûmeti, internete bağlı cihazlar için güvenlik seviyesi belirleyen yeni bir etiket sistemi duyurdu. Etiket cihazların güvenliğini kolayca gösteriyor.

İnternete bağlı cihazların artık güvenliklerini gösteren bir etiketle birlikte satışa sunulacağı açıklandı. Beyaz Saray, akıllı cihazlar için yeni bir etiket sistemi duyurdu.

Yeni siber güvenlik etiketi kullanıcıların cihazların güvenlik seviyelerini hızlıca değerlendirmelerine yardımcı olacak. Yeni etiketi taşıyan ürünler, Amerikan hükûmeti tarafından belirlenen siber güvenlik kriterlerine uygunluk testlerinden geçmek zorunda.

Bebek monitörlerinden akıllı termostlara kadar pek çok ürünü kapsayacak

Belirtilen cihazlar arasında akıllı termostatlar, bebek monitörleri, ışıklar ve güvenlik kameraları yer alıyor. Etiketin adı "Cyber Trust Mark" (Siber Güven Damgası) olacak ve bir mikro çip tarzı detaylarla süslenmiş stilize edilmiş bir kalkan logosunu taşıyacak. İnternete bağlı cihazların güvenliği, bu etiket sayesinde kullanıcılar için kolayca anlaşılır hale gelecek.

Etiketi almak isteyen şirketlerin, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün belirlediği güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Güvenlik standartı testleri, cihazların siber güvenlik açısından yeterli olup olmadığını denetleyecek. Beyaz Saray, Cyber Trust Mark etiketinin zamanla daha fazla cihazı kapsayacak şekilde genişleyeceğini duyurdu. Bu yıl içinde etiketli cihazların raflarda yer alması bekleniyor. Etiketin gönüllülük esasına dayalı olması, kullanıcıların bilinçli tercih yapmalarına olanak tanıyacak.