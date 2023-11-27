VOITERM isimli teknoloji şirketi, Türkiye'nin ilk kapalı devre elektronik seçim sistemi teknolojisini geliştirdi. Bu teknoloji, Türkiye'deki genel seçim sisteminin değişmesini sağlayabilir.

Türkiye'de her seçim dönemi, büyük tartışmalara ev sahipliği yapıyor. Seçime giren partiler, hemen her seçimde oyların çalındığı iddiaları ile gündemi meşgul ediyorlar. Tabii bu tartışmalar, çoğu zaman sonucu değiştirmiyor. Bir kesimse bu tür tartışmaların ancak elektronik seçim sistemi ile sona ereceğini düşünüyor. Hatta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de böyle düşünen isimlerden biri.

Gelen son haberler ise Türkiye'yi elektronik seçim sistemine geçiş yaptıracak sistemin hazır hâle gelmiş olabileceğini gözler önüne seriyor. "VOITERM" isimli teknoloji geliştirme şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk kapalı devre elektronik seçim sistemi kullanıma hazır.

VOITERM'in geliştirdiği teknoloji nasıl çalışıyor?

Türk mühendislerin Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan elektronik seçim sistemi, en basit anlatımı ile bir kiosktan ibaret. Bu kioskun başına giden vatandaş, kimlik numarası gibi verilerini içeren bir barkodu kioska okutacak ve oyunu kullanacak. Kullanılan oy, söz konusu adayın hanesine yazılacak. Sistem, kriptografi yöntemleriyle ile şifrelendiği için de kimse, kimin kime oy verdiğini göremeyecek.

VOITERM'in elektronik seçim teknolojisi, kâğıt gibi giderler açısından tasarruf sağlarken, mükerrer oy kullanılmasını da ortadan kaldırabilme potansiyeline sahip. Üstelik elektronik seçim sistemi, oy kullanımı ve sayımı süreçlerini de çok daha hızlı hâle getiriyor. Tüm bunlara ek olarak, elektronik seçim sistemi ile hatalı oy kullanımı sorunu da ortadan kalkmış olacak.

VOITERM Kurucusu ve Genel Müdürü Cengiz Pişirici, konuyla ilgili açıklamalarında şöyle konuştu:

Dijitalin ve kâğıt pusulanın kesişimiyle oluşturulan elektronik seçim altyapılarının güvenliğine ilişkin en güncel örnek ABD’de yaşandı. ABD federal seçim altyapısı yetkilileri, ABD'nin tartışmalı seçimlerinden biri olan 2020 seçimlerinin, ülkenin en güvenli seçimi olduğunu açıkladı. Sahte oylara ilişkin iddialar, her oya ilişkin kâğıt kayıtların dijital kayıtlarla karşılaştırılmasıyla geçersiz kılındı. VOITERM olarak; yetkililerin, oylama güvenliğini artırdığına dikkat çektiği bu uygulamanın daha gelişmiş versiyonunu Türk mühendislerin AR-GE çalışmaları sonucunda kullanıma hazır hâle getirdik.



VOITERM, seçim işlemini basit, hızlı ve güvenilir hale getirdi. Seçmen elindeki barkod kodunu (TC kimlik, barkodlu üyelik kart gibi) cihaza okutarak aday seçim ekranına yönlendirilmektedir. Seçmen, hangi aday için oy kullanımını gerçekleştirdiği anda, cihaz üzerindeki yazıcı oy verilen aday kişinin ‘oy verdi’ bilgisini basılı hale getiriyor. Bu bilgi aynı zamanda dijital sunucuda da saklanıyor. Bu sayede mükerrer oyların önüne geçilirken, teknoloji tarafından kabul görmüş ve kullanımda olan kriptografik şifreleme algoritmaları ile seçim ve seçmen güvenliği de sağlanıyor. VOITERM olarak Türkiye'nin ilk dijital seçim altyapısını uygulamaya tamamen hazırız. Hem ekonomik hem çevresel maliyetler düşünüldüğünde, geleneksel seçim sisteminin kademeli bir biçimde dijital ortama taşınmasında ve elektronik oylama sistemine geçilmesi sürecinde üzerimize düşeni yapmak için heyecanlıyız.

Türkiye'nin ilk elektronik seçim sistemi ile ilgili hazırlanan video: