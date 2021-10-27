Dünya Bankası'ndan aldığı verileri derleyen Landgeist, Avrupa'da banka hesabı olmayan kişilerin oranlarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar, Avrupa'nın doğusu ile batısı arasında büyük farklılıklar olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye ise banka hesabı sahibi olma konusunda orta halli bir pozisyona sahip.

Üst düzey yetkili kurumlardan aldığı verileri derleyerek anlamlı haritalar oluşturan veri analiz şirketi Landgeist, Avrupa'da banka hesabı olmayan kişileri araştırdı. Dünya Bankası'ından aldığı 2017 yılına ait verileri derleyen kurum, dikkat çeken sonuçlara ulaştı. Zira Avrupa'da 15 yaş ve üzerinde olan hemen herkesin bir banka hesabı bulunuyor. Türkiye ise bu konuda orta halli bir duruş sergiliyor.

Landgeist'in derlediği verilere göre banka hesabına sahip olma durumu, kıtanın doğusu ile batısı arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin Hollanda'da banka hesabı bulunmayan 15 yaş ve üzeri kişilerin oranı, yalnızca binde 4. Doğuya doğru gelip Ukrayna'nın verilerine baktığımızda, banka hesabına sahip olmayan bireylerin oranının yüzde 37,1'e yükseldiğini görüyoruz.

Danimarka'da neredeyse herkesin bir banka hesabı var

Oransal olarak bakıldığında, Avrupa'da banka hesabının en yaygın olduğu ülke Danimarka. Öyle ki bu ülkedeki 15 yaş ve üzerinde olan hemen herkesin bir banka hesabı bulunuyor. Herhangi bir bankada hesabı bulunmayanların nüfusa oranı binde 1. Finlandiya'da binde 2 olarak karşımıza çıkan oran, İsveç ve Norveç'te ise binde 3 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Landgeist'in araştırmasına göre Türkiye'de 15 yaş ve üzerinde olan bireylerin, yüzde 31,4'ünün bir banka hesabı bulunmuyor. Bu oran, Türkiye'nin sıralama olarak gerilerde olduğunu gözler önüne seriyor. Verileri biraz daha rakamlara indirgediğimizde, bu oranın 2020 yılı nüfus verilerine göre 20 milyon 267 bin 483 kişiye tekabül ettiğini görüyoruz.

Ancak kıta genelinde çok daha çarpıcı veriler var. Örneğin Arnavutluk'taki 15 yaş ve üzeri insanların yüzde 60'ı bir banka hesabı kullanmıyor. Bu oran Moldova'da yüzde 56,2, Romanya'da yüzde 42,3, Bosna Hersek'te ise yüzde 41,2 olarak karşımıza çıkıyor...